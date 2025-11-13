Состояние языка сигнализирует о проблемах со здоровьем: что указывает на развитие рака

По цвету и состоянию языка можно определить общее состояние здоровья организма.

Язык. Иллюстративное фото

Ученые отмечают, что плохое здоровье полости рта тесно связано с рядом серьезных заболеваний, включая диабет, деменцию и даже рак, пишет издание Daily mail. Исследование показало, что программное обеспечение искусственного интеллекта по результатам анализа цвета языка может диагностировать различные заболевания, включая диабет, инсульт, анемию, астму, заболевания печени и Covid-19. Точность диагностики составляет 98%.

Врачи назвали самые распространенные изменения языка, на которые следует обратить внимание:

Белый налет – может сигнализировать о грибковой инфекции. Молочница во рту – это инфекция, вызванная грибком Candida, которая может возникнуть вследствие длительного приема антибиотиков, уничтожающих бактерии во рту, обычно контролирующих размножение дрожжей, пишет издание. Отмечается, что этому типу инфекции языка подвержены люди с ослабленной иммунной системой, диабетики и пожилые люди. И это также может являться признаком чрезмерного роста кандиды в кишечнике.

Бледный язык указывает на низкий уровень железа. Это состояние известно как анемия и возникает, когда люди не получают достаточного количества жизненно важного питательного вещества, которое помогает транспортировать кислород по организму. Другие распространенные симптомы включают усталость и нехватку энергии, одышку, учащенное сердцебиение, более бледную, чем обычно, кожу и головную боль. Бледный язык может также сигнализировать о том, что кровь перестает нормально циркулировать по телу.

Глубокие борозды на языке сигнализируют о смертельном расстройстве сна. Наличие глубоких борозд, как объясняют врачи, свидетельствует о том, что язык давит на зубы во время сна. Если это так, то это может являться признаком блокировки дыхательных путей. Это тесно связано с ожирением. Без лечения апноэ сна может привести к другим более серьезным проблемам, включая высокое артериальное давление, инсульт, диабет 2 типа и сердечные заболевания.

Симптомы рака полости рта. Безболезненные язвы на языке, которые не исчезают, могут быть признаком рака. Заболевание может привести к появлению красных или белых пятен, а также непонятных образований. Среди других распространенных симптомов болезни — боль во рту, затрудненное глотание, хриплый или хриплый голос и непонятная потеря веса.

Напомним: портал "Комментарии" писал о симптомах рака поджелудочной железы.