Стало відомо, як звичайна вода впливає на артеріальний тиск: лікарі здивували відповіддю

Контроль артеріального тиску є одним із ключових чинників довголіття та гарного самопочуття. Хронічно підвищений тиск значно збільшує ймовірність розвитку серцево-судинних хвороб і з часом може шкодити життєво важливим органам, передусім серцю. Журналісти видання Parade дослідили, яку роль відіграє вода у регулюванні артеріального тиску.

Фото: з відкритих джерел

Підтримання оптимального водного балансу — простий і доступний спосіб подбати про здоров’я серця.

"Коли ми п’ємо достатньо води, серцю не потрібно працювати з надмірним навантаженням, а кров циркулює організмом легше. Крім того, покращується робота нирок і баланс електролітів, що позитивно впливає на серцево-судинну систему", — зазначає доктор Гері МакГовен.

Кардіолог і голова комітету з серцево-судинної освіти Американської академії антивікової медицини (A4M) Марк Г’юстон також наголошує, що вода необхідна для підтримки здоров’я судин, оскільки допомагає знизити ризик утворення тромбів, які часто виникають на тлі високого артеріального тиску.

"Якщо ми контролюємо рівень гідратації, кров рухається плавніше, а ймовірність тромбоутворення зменшується", — додає доктор МакГовен.

Американська асоціація серця зазначає, що людям із серцевими захворюваннями або діабетом слід споживати більше води, ніж тим, хто не має таких діагнозів. Особливо уважними до гідратації варто бути після 50 років, адже з віком відчуття спраги може притуплюватися.

Доктор МакГовен радить орієнтуватися на колір сечі: світло-жовтий відтінок свідчить про достатнє споживання рідини, тоді як темно-жовтий сигналізує про зневоднення.

Кардіолог Марк Г’юстон пояснює, що нестача води уповільнює кровообіг, позбавляючи органи кисню, необхідного для нормальної роботи. Це може викликати запаморочення або навіть втрату свідомості.

Він додає, що зменшення кровотоку спочатку знижує тиск, але водночас змушує серце битися швидше і спричиняє звуження судин, що зрештою призводить до його підвищення.

"Зниження кровопостачання серцевого м’яза може спричинити серцеву дисфункцію з болем у грудях і задишкою", — підкреслює лікар.

Доктор МакГовен також зазначає, що зневоднення активує стресову реакцію організму, переводячи його в режим "бий або біжи", що супроводжується прискореним серцебиттям і звуженням судин.

