Про цю смертельну небезпеку за столом мало хто знає: медики шокували заявою
Про цю смертельну небезпеку за столом мало хто знає: медики шокували заявою

Медики радять звертати увагу на прихований симптом на руках і ногах, що може попередити про небезпеку завчасно

25 грудня 2025, 13:00
Автор:
Клименко Елена

Святкові дні часто перетворюються на період, коли люди забувають про власне здоров’я: вони зловживають солодощами, жирною їжею та алкоголем, а фізична активність різко зменшується. Через це ризик серцево-судинних захворювань у цей час значно зростає. Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS) оприлюднила попередження про важливість перевірки стану нігтів, оскільки це допомагає помітити проблеми з холестерином на ранній стадії, ще до появи серйозних симптомів, повідомляє LADbible.

Про цю смертельну небезпеку за столом мало хто знає: медики шокували заявою

Фахівці пояснюють, що високий рівень холестерину часто називають "тихим убивцею", бо він поступово руйнує судини, не викликаючи болю та явних симптомів, аж поки не трапиться серцевий напад або інсульт. Однак ранні ознаки можуть відображатися на руках і ногах. Лікарі виділяють певні "тривожні дзвіночки". Якщо нігті змінюють звичний рожевий колір на жовтий, синій або блідо-білий, це може свідчити про проблеми з кровопостачанням кінцівок через холестеринові бляшки.

Попередження з’являється саме зараз не випадково: святкове меню традиційно включає жирне м’ясо, салати з майонезом, випічку та алкоголь. Поєднання такої їжі з низькою активністю, відпочинком на дивані або тривалим сидінням вдома створює ідеальні умови для погіршення стану судин.

"Якщо не дотримуватися обережності, святкові традиції з високим вмістом жирів і відсутністю руху можуть спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям", — попереджають медики. 

Що робити у разі підозри? Зміна кольору нігтів — сигнал для візиту до сімейного лікаря, а не привід для паніки. Єдиний достовірний спосіб перевірити стан — здати аналіз крові на рівень холестерину. Лікарі наголошують, що нормалізувати показники можна, якщо змінити раціон та додати фізичну активність у повсякденне життя. Тому після святкової вечері краще не залишатися на дивані, а піти на тривалу прогулянку, що допоможе знизити ризик серцево-судинних ускладнень.

