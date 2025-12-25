Об этой смертельной опасности за столом немногие знают: медики шокировали заявлением

Праздничные дни часто превращаются в период, когда люди забывают о собственном здоровье: злоупотребляют сладостями, жирной пищей и алкоголем, а физическая активность резко уменьшается. Поэтому риск сердечно-сосудистых заболеваний в настоящее время значительно возрастает. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) обнародовала предупреждение о важности проверки состояния ногтей, поскольку это помогает заметить проблемы с холестерином на ранней стадии еще до появления серьезных симптомов, сообщает LADbible.

Специалисты объясняют, что высокий уровень холестерина часто называют "тихим убийцей", потому что он постепенно разрушает сосуды, не вызывая боли и явных симптомов, пока не случится сердечный приступ или инсульт. Однако ранние признаки могут отражаться на руках и ногах. Врачи выделяют определенные "тревожные колокольчики". Если ногти сменяют привычный розовый цвет на желтый, синий или бледно-белый, это может свидетельствовать о проблемах с кровоснабжением конечностей из-за холестериновых бляшек.

Предупреждение появляется именно сейчас не случайно: праздничное меню традиционно включает в себя жирное мясо, салаты с майонезом, выпечку и алкоголь. Сочетание такой пищи с низкой активностью, отдыхом на диване или продолжительным сиденьем дома создает идеальные условия для ухудшения сосудов.

"Если не соблюдать осторожность, праздничные традиции с высоким содержанием жиров и отсутствием движения могут повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем", — предупреждают медики.

Что делать в случае подозрения? Изменение цвета ногтей – сигнал для визита к семейному врачу, а не повод для паники. Единственный достоверный способ проверить состояние – сдать анализ крови на уровень холестерина. Врачи отмечают, что нормализовать показатели можно, если изменить рацион и добавить физическую активность в повседневную жизнь. Поэтому после праздничного ужина лучше не оставаться на диване, а пойти на длительную прогулку, что поможет снизить риск сердечно-сосудистых осложнений.

