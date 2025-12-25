До чого призводить щоденне вживання оливкової олії: озвучені переваги вражають

Оливкова олія – одна з найпопулярніших і найцінніших олій у світі. Її цінують не лише за насичений смак, а й за численні корисні властивості для організму. Цей продукт багатий на антиоксиданти та рослинні сполуки, які позитивно впливають на здоров’я, зазначає видання Eatingwell.

"Оливкова олія містить олеїнову, пальмітинову, лінолеву та стеаринову кислоти. Крім того, у ній присутні фенольні сполуки: фітостероли, токофероли, лігнани та флавоноїди", – розповіла дієтологиня Менді Енрайт.

У різних країнах люди щодня додають оливкову олію до раціону і, як показують дослідження, це сприяє позитивним змінам в організмі.

1. Підтримка серця

Одна з головних переваг олії – високий вміст мононенасичених жирів, зокрема олеїнової кислоти. За даними досліджень, вона знижує запальні процеси та може поліпшувати рівень холестерину в крові, що позитивно впливає на серцево-судинну систему. Іспанське дослідження, опубліковане в The New England Journal of Medicine, показало, що середземноморська дієта з оливковою олією знижує ризик інфарктів та інсультів.

2. Здоров’я кісток

Поліфеноли в олії сприяють утворенню кісткової тканини та зменшують ризик остеопорозу, роблячи кістки міцнішими і стійкішими до ламкості.

3. Зменшення запалення

Компоненти олії – олеокантал, олеацеїн, олеїнова кислота та олеуропеїн – допомагають знизити рівень маркерів запалення, таких як С-реактивний білок і інтерлейкін-6, що захищає від хронічних хвороб.

4. Захист мозку

Антиоксиданти та вітамін Е в олії допомагають боротися з оксидативним стресом і запаленням, знижуючи ризик хвороби Альцгеймера та деменції. Дослідження показують, що регулярне споживання навіть пів столової ложки олії щодня знижує ризик смертельної деменції на 28%.

5. Захист суглобів

Протизапальні властивості олії підтримують змащення суглобів і можуть захищати від остеоартриту. Хоча більшість досліджень проводили на тваринах, попередні дані обнадіюють.

Хоча олія безпечна при помірному вживанні, надмірне споживання може призвести до набору ваги через високу калорійність, а іноді викликати легкі проблеми з травленням або алергію.

