К чему приводит ежедневное употребление оливкового масла: озвученные преимущества поражают

Оливковое масло – одно из самых популярных и ценных масел в мире. Ее ценят не только за насыщенный вкус, но и за многочисленные полезные свойства организма. Этот продукт богат антиоксидантами и растительными соединениями, которые положительно влияют на здоровье, отмечает издание Eatingwell.

Фото: из открытых источников

"Оливковое масло содержит олеиновую, пальмитиновую, линолевую и стеариновую кислоты. Кроме того, в нем присутствуют фенольные соединения: фитостеролы, токоферолы, лигнаны и флавоноиды", – рассказала диетология Менди Энрайт.

В разных странах люди каждый день добавляют оливковое масло в рацион и, как показывают исследования, это способствует положительным изменениям в организме.

1. Поддержка сердца

Одно из главных преимуществ масла – высокое содержание мононенасыщенных жиров, в частности олеиновой кислоты. По данным исследований, она снижает воспалительные процессы и может улучшать уровень холестерина в крови, что оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Испанское исследование, опубликованное в The New England Journal of Medicine, показало, что средиземноморская диета с оливковым маслом снижает риск инфарктов и инсультов.

2. Здоровье костей

Полифенолы в масле способствуют образованию костной ткани и уменьшают риск остеопороза, делая кости более крепкими и устойчивыми к ломкости.

3. Уменьшение воспаления

Компоненты масла – олеокантал, олеацеин, олеиновая кислота и олеуропеин – помогают снизить уровень маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок и интерлейкин-6, защищающий от хронических болезней.

4. Защита мозга

Антиоксиданты и витамин Е в масле помогают бороться с оксидативным стрессом и воспалением, снижая риск болезни Альцгеймера и деменции. Исследования показывают, что регулярное потребление даже половины столовой ложки масла ежедневно снижает риск смертельной деменции на 28%.

5. Защита суставов

Противовоспалительные свойства поддерживают смазку суставов и могут защищать от остеоартрита. Хотя большинство исследований проводили на животных, предварительные данные обнадеживают.

Хотя масло безопасно при умеренном употреблении, чрезмерное потребление может привести к набору веса из-за высокой калорийности, а иногда вызывать легкие проблемы с пищеварением или аллергию.

