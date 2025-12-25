Лимонна шкірка корисніша, ніж можна уявити: розкрито 6 неочікуваних переваг для здоров'я

Більшість людей звикли без роздумів викидати лимонну шкірку, вважаючи її непотрібною. Однак наукові дані свідчать про протилежне: цедра лимона є безпечною для споживання та містить значну кількість біологічно активних речовин, здатних урізноманітнити й підсилити щоденний раціон. Про це, зокрема, повідомляє медичне видання Verywellhealth.

Користь лимонів. Фото: з відкритих джерел

Однією з головних переваг лимонної шкірки є висока концентрація антиоксидантів. У ній містяться вітамін C, D-лімонен і флавоноїд гесперидин — сполуки, які допомагають нейтралізувати дію вільних радикалів і підтримують захисні функції організму. Дослідження показують, що за вмістом антиоксидантів цедра може перевершувати не лише м’якоть і сік лимона, а й шкірку багатьох інших цитрусових.

Не менш цінною є клітковина. Усього одна столова ложка подрібненої цедри містить мінімум калорій, але забезпечує організм пектином, який сприяє здоров’ю травної системи. Крім того, лимонна шкірка є джерелом кальцію, калію, магнію та помітної частки добової потреби у вітаміні C.

Науковці також звертають увагу на потенційну користь цедри для здоров’я ротової порожнини. Деякі дослідження показують, що екстракти лимонної шкірки можуть пригнічувати ріст бактерій, пов’язаних із карієсом і захворюваннями ясен.

Антиоксиданти й клітковина, які містяться в шкірці, можуть позитивно впливати на серце і судини, сприяючи зниженню рівня холестерину та підтримці нормального артеріального тиску. Водночас фахівці підкреслюють, що ці ефекти потребують подальшого підтвердження в масштабніших дослідженнях.

Лабораторні експерименти також вказують на антимікробні властивості речовин із лимонної цедри та їхній можливий потенціал у профілактиці окремих видів раку, хоча наразі ці висновки залишаються попередніми.

Щоб безпечно додати лимонну шкірку до раціону, експерти радять ретельно мити плоди. Цедру можна використовувати в напоях, десертах, соусах, маринадах, стравах із риби чи м’яса, а також зберігати в холодильнику протягом кількох днів.

