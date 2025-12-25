logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Лимонная кожура полезнее, чем можно представить: раскрыто 6 неожиданных преимуществ для здоровья

Лимонную кожицу часто недооценивают, хотя научные исследования подтверждают, что она способна стать полезным дополнением к ежедневному рациону.

25 декабря 2025, 08:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Большинство людей привыкли без раздумий выбрасывать лимонную кожуру, считая ее ненужной. Однако научные данные свидетельствуют о противоположном: цедра лимона безопасно для потребления и содержит значительное количество биологически активных веществ, способных разнообразить и усилить ежедневный рацион. Об этом сообщает медицинское издание Verywellhealth.

Одним из главных преимуществ лимонной кожицы является высокая концентрация антиоксидантов. В нем содержатся витамин C, D-лимонен и флавоноид гесперидин — соединения, которые помогают нейтрализовать действие свободных радикалов и поддерживают защитные функции организма. Исследования показывают, что по содержанию антиоксидантов цедра может превосходить не только мякоть и сок лимона, но и кожуру многих других цитрусовых.

Не менее ценна клетчатка. Всего одна столовая ложка измельченной цедры содержит минимум калорий, но снабжает организм пектином, способствующим здоровью пищеварительной системы. Кроме того, лимонная кожура является источником кальция, калия, магния и заметной части суточной потребности в витамине C.

Ученые также обращают внимание на потенциальную пользу цедры для здоровья полости рта. Некоторые исследования показывают, что экстракты лимонной кожицы могут подавлять рост бактерий, связанных с кариесом и заболеваниями десен.

Содержащиеся в кожуре антиоксиданты и клетчатка могут положительно влиять на сердце и сосуды, способствуя снижению уровня холестерина и поддержанию нормального артериального давления. В то же время, специалисты подчеркивают, что эти эффекты требуют дальнейшего подтверждения в более масштабных исследованиях.

Лабораторные эксперименты также указывают на антимикробные свойства веществ из лимонной цедры и их возможный потенциал в профилактике отдельных видов рака, хотя эти выводы остаются предварительными.

Чтобы безопасно добавить лимонную кожуру в рацион, эксперты советуют тщательно мыть плоды. Цедру можно использовать в напитках, десертах, соусах, маринадах, блюдах из рыбы или мяса, а также хранить в холодильнике в течение нескольких дней.

Как уже писали "Комментарии", в предпраздничной суматохе с дедлайнами и закупками нервная система часто находится на грани. Однако эксперты отмечают: преодолеть тревогу и восстановить силы для завершения всех дел помогает не только отдых, но и правильно подобранный рацион.



