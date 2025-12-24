Антистрес на столі: названо продукти, які насправді допомагають заспокоїтись

У передсвятковій метушні з дедлайнами та закупами нервова система часто перебуває на межі. Проте експерти наголошують: подолати тривогу та відновити сили для завершення всіх справ допомагає не лише відпочинок, а й правильно підібраний раціон. Про це повідомляє Daily Mail.

Коли режим дня порушується через довгі вечірні робочі години, поганий сон і неправильне харчування, організм частіше страждає від енергетичних збоїв. Це проявляється дратівливістю та підвищеним апетитом.

Стрес і втома провокують шкідливі харчові звички: пропускання обідів, потяг до солодкого та нічні походи до холодильника. Наслідком може стати зайва вага і ще більша нестійкість психіки. У такій ситуації їжа має стати не джерелом проблем, а засобом відновлення.

Британська дієтологиня Емма Дербішир зазначає: "Регулярне харчування з перевагою білка та клітковини, а також вибір продуктів, що підтримують стабільний рівень енергії, допомагає зменшити стрес, а не погіршити його".

За її словами, передсвятковий раціон може визначати, чи почуватимемося ми постійно виснаженими, чи зможемо ефективно виконувати всі завдання.

Продукти, які допомагають знизити стрес:

Сніданок із вівсянки або яєць

Збалансований сніданок підтримує нормальний рівень кортизолу. Білкові продукти знижують стресові реакції, а овес забезпечує повільні вуглеводи для стабільного рівня цукру в крові. Крім того, овес сприяє здоров’ю кишкових бактерій і містить вітамін D.

Жирна риба мінімум раз на тиждень

Омега-3 жирні кислоти, що містяться в лососі, сардинах та скумбрії, знижують запалення та рівень стресу. Дослідження показали, що омега-3 допомагають регулювати гормони стресу.

Апельсини, ягоди та темний шоколад

Вітамін C підтримує надниркові залози та допомагає нормалізувати рівень кортизолу. Ягоди також містять флавоноїди, що захищають організм.

Темна листова зелень

Шпинат, капуста кале, мангольд багаті на магній і фолат, які беруть участь у регуляції нервової системи та настрою.

Щодо алкоголю:

Він може тимчасово знизити відчуття стресу, але підвищує рівень кортизолу і порушує сон. Келих вина зрідка не шкодить, але регулярне вживання впливає на гормональну регуляцію та якість відпочинку.

Продукти, які підвищують стрес:

Цукор та високоперероблена їжа (випічка, білий хліб, макарони) викликають стрибки цукру в крові, що стимулює викид кортизолу.

Окрім харчування, на рівень стресу впливають поганий сон, хронічне перевантаження, надмір кофеїну, коливання цукру та нестача денного світла, особливо взимку.

