Серце буде здоровим: названо 5 найкорисніших горіхів

Всі горіхи містять жири, які особливо корисні для серця, зокрема омега-3 жирні кислоти. Дієтологиня Наталі Ріццо у інтерв’ю TODAY.com пояснила, що користь горіхів для здоров’я пояснюється саме цим типом жирних кислот, який позитивно впливає на серцево-судинну систему.

За словами Ріццо, горіхи є відмінним джерелом поліненасичених жирів, необхідних для роботи імунної системи, гормональної регуляції та підтримки серця. Омега-3 жирні кислоти також мають протизапальні властивості, що сприяє збереженню здоров’я мозку та серця.

Особливо виділяються волоські горіхи. В одній порції вагою 28 грамів вони містять близько 185 калорій, 19 грамів жиру (з них 2,57 г омега-3), 4 г білка, 4 г вуглеводів, 2 г клітковини та 45 мг магнію. Крім того, волоські горіхи містять L-аргінін, що підтримує серцево-судинну систему, а також пребіотичні сполуки, корисні для кишківника.

Інші горіхи також багаті на корисні жири. Фісташки містять антиоксиданти, білок і клітковину, а також омега-3 кислоти. Бразильські горіхи вирізняються альфа-ліноленовою кислотою (АЛК) та селеном, що підтримує мозок, серце та щитовидну залозу. Пекан багатий на жири, марганець, білок та клітковину, а мигдаль — на білок, клітковину та вітамін Е, хоч і має менше омега-3.

Окрім горіхів, омега-3 жири можна отримати з бобових і насіння, особливо льону та чіа. Регулярне включення таких продуктів у раціон допомагає підтримувати серце і мозок у здоровому стані.

