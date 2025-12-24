Як солодощі допомагають схуднути: вчені здивували новим відкриттям

Під час боротьби із зайвими кілограмами багато хто відмовляється від солодощів, вважаючи їх шкідливими. Проте така сувора відмова не завжди виправдана, адже мозок потребує певної кількості цукру для нормальної роботи.

Фото: з відкритих джерел

Всесвітня організація охорони здоров’я радить дорослим і дітям обмежити споживання вільних цукрів до 10% від добової енергетичної норми. Повна відмова від солодкого не потрібна. Додаткову користь для здоров’я приносить скорочення до 5%, що еквівалентно приблизно 6 чайним ложкам цукру на день.

Дієтологи стверджують: навіть під час дієти невелика порція солодощів не зашкодить фігурі. Головне – правильно обирати десерти. Звертайте увагу на склад продукту: рівень цукру, наявність підсолоджувачів, жирів, консервантів і підсилювачів смаку. Краще віддавати перевагу солодощам із натуральними фруктовими інгредієнтами та без шкідливих добавок.

Щоденна порція до 100–200 ккал солодкого допоможе запобігти стресу та підживити мозок, не заважаючи процесу схуднення.

Серед рекомендованих десертів – гіркий шоколад із вмістом какао від 80%, багатий магнієм, залізом та цинком. Він покращує пам’ять і містить антиоксиданти, які уповільнюють старіння. Мармелад із фруктового пюре постачає вітаміни та пектини, що знижують рівень холестерину та покращують травлення.

Зефір у дієтичному раціоні допустимий завдяки низькому вмісту жиру, а варіанти на основі агар-агару додатково насичують організм йодом і кальцієм. Свіжі фрукти та ягоди залишаються найприроднішим десертом, деякі з них краще споживати вдень через високий вміст цукру.

Натуральний мед, хоча й калорійний, містить понад 70 корисних речовин, включно з вітамінами та мінералами, покращує травлення та обмін речовин. Добова порція – до двох столових ложок. Альтернативою для алергіків стануть сухофрукти: родзинки, фініки, курага, чорнослив. Вони містять вітаміни, клітковину та антиоксиданти, а добова норма – близько 30 г.

