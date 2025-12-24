logo

Как сладости помогают похудеть: учёные удивили новым открытиям
commentss НОВОСТИ Все новости

Как сладости помогают похудеть: учёные удивили новым открытиям

Диетологи советуют во время похудения позволять себе небольшую порцию сладостей

24 декабря 2025, 12:55
Автор:
Клименко Елена

Во время борьбы с лишними килограммами многие отказываются от сладостей, считая их вредными. Однако такой суровый отказ не всегда оправдан, ведь мозг требует определенного количества сахара для нормальной работы.

Как сладости помогают похудеть: учёные удивили новым открытиям

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым и детям ограничить потребление свободных сахаров до 10% от дневной энергетической нормы. Полный отказ от сладкого не требуется. Дополнительную пользу для здоровья приносит сокращение до 5%, что эквивалентно примерно 6 чайным ложкам сахара в день.

Диетологи утверждают: даже во время диеты небольшая порция сладостей не помешает фигуре. Главное – правильно выбирать десерты. Обратите внимание на состав продукта: уровень сахара, наличие подсластителей, жиров, консервантов и усилителей вкуса. Лучше отдавать предпочтение сладостям с натуральными фруктовыми ингредиентами и без вредных добавок.

Ежедневная порция до 100–200 ккал сладкого поможет предотвратить стресс и подпитать мозг, не мешая процессу похудения.

Среди рекомендованных десертов – горький шоколад с содержанием какао от 80%, богатый магнием, железом и цинком. Он улучшает память и содержит антиоксиданты, замедляющие старение. Мармелад из фруктового пюре поставляет витамины и пектины, которые снижают уровень холестерина и улучшают пищеварение.

Зефир в диетическом рационе допустим благодаря низкому содержанию жира, а варианты на основе агар-агара дополнительно насыщают организм йодом и кальцием. Свежие фрукты и ягоды остаются естественным десертом, некоторые из них лучше потреблять днем из-за высокого содержания сахара.

Натуральный мед, хотя и калорийный, содержит более 70 полезных веществ, включая витамины и минерали, улучшает пищеварение и обмен веществ. Суточная порция – до двух столовых ложек. Альтернативой для аллергиков станут сухофрукты: изюм, финика, курага, чернослив. Они содержат витамины, клетчатку и антиоксиданты, а дневная норма – около 30 г.

