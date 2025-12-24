Сердце будет здоровым: названы 5 самых полезных орехов

Все орехи содержат жиры, особенно полезные для сердца, в частности омега-3 жирные кислоты. Диетология Натали Риццо в интервью TODAY.com пояснила, что польза орехов для здоровья объясняется именно этим типом жирных кислот, положительно влияющим на сердечно-сосудистую систему.

Фото: из открытых источников

По словам Риццо, орехи являются отличным источником полиненасыщенных жиров, необходимых для работы иммунной системы, гормональной регуляции и поддержания сердца. Омега-3 жирные кислоты также обладают противовоспалительными свойствами, что способствует сохранению здоровья мозга и сердца.

Особенно выделяются грецкие орехи. В одной порции весом 28 г они содержат около 185 калорий, 19 г жира (из них 2,57 г омега-3), 4 г белка, 4 г углеводов, 2 г клетчатки и 45 мг магния. Кроме того, грецкие орехи содержат L-аргинин, поддерживающий сердечно-сосудистую систему, а также пребиотические соединения, полезные для кишечника.

Другие орехи также богаты полезными жирами. Фисташки содержат антиоксиданты, белок и клетчатку, а также омега-3 кислоты. Бразильские орехи отличаются альфа-линоленовой кислотой (АЛК) и селеном, поддерживающим мозг, сердце и щитовидную железу. Пекан богат жирами, марганцем, белоком и клетчаткой, а миндаль — белоком, клетчаткой и витамином Е, хотя и имеет меньше омега-3.

Кроме орехов, омега-3 жира можно получить из бобовых и семян, особенно льна и чиа. Регулярное включение этих продуктов в рацион помогает поддерживать сердце и мозг в здоровом состоянии.

