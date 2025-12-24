Антистресс на столе: названы продукты, которые действительно помогают успокоиться

В предпраздничной суматохе с дедлайнами и закупками нервная система часто находится на грани. Однако эксперты отмечают: преодолеть тревогу и восстановить силы для завершения всех дел помогает не только отдых, но и правильно подобранный рацион. Об этом сообщает Daily Mail.

Когда режим дня нарушается из-за долгих вечерних рабочих часов, плохого сна и неправильного питания, организм чаще страдает от энергетических сбоев. Это проявляется раздражительностью и повышенным аппетитом.

Стресс и усталость провоцируют вредные пищевые привычки: пропуск обедов, тяга к сладкому и ночные походы в холодильник. Следствием может стать лишний вес и еще большая неустойчивость психики. В такой ситуации пища должна стать не источником проблем, а средством обновления.

Британский диетолог Эмма Дербишир отмечает: "Регулярное питание с преобладанием белка и клетчатки, а также выбор продуктов, поддерживающих стабильный уровень энергии, помогает снизить стресс, а не ухудшить его".

По ее словам, предпраздничный рацион может определять, будем ли мы чувствовать себя постоянно истощенными, сможем ли эффективно выполнять все задачи.

Продукты, помогающие снизить стресс:

Завтрак из овсянки или яиц

Сбалансированный завтрак поддерживает обычный уровень кортизола. Белковые продукты снижают стрессовые реакции, а овес обеспечивает медленные углеводы для стабильного уровня сахара в крови. Кроме того, овес способствует здоровью кишечных микробов и содержит витамин D.

Жирная рыба минимум раз в неделю

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в лососе, сардинах и скумбрии, снижают воспаление и уровень стресса. Исследования показали, что омега-3 помогают регулировать гормоны стресса.

Апельсины, ягоды и темный шоколад

Витамин C поддерживает надпочечники и помогает нормализовать уровень кортизола. Ягоды также содержат флавоноиды, защищающие организм.

Темная листовая зелень

Шпинат, капуста кале, мангольд богаты магнием и фолатом, участвующими в регуляции нервной системы и настроения.

Относительно алкоголя:

Он может временно снизить чувство стресса, но повышает уровень кортизола и нарушает сон. Бокал вина изредка не вредит, но регулярное употребление влияет на гормональную регуляцию и качество отдыха.

Продукты, повышающие стресс:

Сахар и высокопереработанная пища (выпечка, белый хлеб, макароны) вызывают скачки сахара в крови, что стимулирует выброс кортизола.

Помимо питания на уровень стресса влияют плохой сон, хроническая перегрузка, избыток кофеина, колебания сахара и недостаток дневного света, особенно зимой.

