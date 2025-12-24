Антистресс на столе: названы продукты, которые действительно помогают успокоиться

Рубрики
В предпраздничной суматохе с дедлайнами и закупками нервная система часто находится на грани. Однако эксперты отмечают: преодолеть тревогу и восстановить силы для завершения всех дел помогает не только отдых, но и правильно подобранный рацион. Об этом сообщает Daily Mail.
Когда режим дня нарушается из-за долгих вечерних рабочих часов, плохого сна и неправильного питания, организм чаще страдает от энергетических сбоев. Это проявляется раздражительностью и повышенным аппетитом.
Стресс и усталость провоцируют вредные пищевые привычки: пропуск обедов, тяга к сладкому и ночные походы в холодильник. Следствием может стать лишний вес и еще большая неустойчивость психики. В такой ситуации пища должна стать не источником проблем, а средством обновления.
Британский диетолог Эмма Дербишир отмечает: "Регулярное питание с преобладанием белка и клетчатки, а также выбор продуктов, поддерживающих стабильный уровень энергии, помогает снизить стресс, а не ухудшить его".
По ее словам, предпраздничный рацион может определять, будем ли мы чувствовать себя постоянно истощенными, сможем ли эффективно выполнять все задачи.
Завтрак из овсянки или яиц
Сбалансированный завтрак поддерживает обычный уровень кортизола. Белковые продукты снижают стрессовые реакции, а овес обеспечивает медленные углеводы для стабильного уровня сахара в крови. Кроме того, овес способствует здоровью кишечных микробов и содержит витамин D.
Жирная рыба минимум раз в неделю
Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в лососе, сардинах и скумбрии, снижают воспаление и уровень стресса. Исследования показали, что омега-3 помогают регулировать гормоны стресса.
Апельсины, ягоды и темный шоколад
Витамин C поддерживает надпочечники и помогает нормализовать уровень кортизола. Ягоды также содержат флавоноиды, защищающие организм.
Темная листовая зелень
Шпинат, капуста кале, мангольд богаты магнием и фолатом, участвующими в регуляции нервной системы и настроения.
Относительно алкоголя:
Он может временно снизить чувство стресса, но повышает уровень кортизола и нарушает сон. Бокал вина изредка не вредит, но регулярное употребление влияет на гормональную регуляцию и качество отдыха.
Продукты, повышающие стресс:
Сахар и высокопереработанная пища (выпечка, белый хлеб, макароны) вызывают скачки сахара в крови, что стимулирует выброс кортизола.
Помимо питания на уровень стресса влияют плохой сон, хроническая перегрузка, избыток кофеина, колебания сахара и недостаток дневного света, особенно зимой.
