Стало известно, как обычная вода влияет на артериальное давление: врачи удивили ответом

Контроль АД является одним из ключевых факторов долголетия и хорошего самочувствия. Хронически повышенное давление значительно увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и со временем может вредить жизненно важным органам, прежде всего сердцу. Журналисты издания Parade исследовали, какую роль играет вода в регулировании АД.

Фото: из открытых источников

Поддержание оптимального водного баланса – простой и доступный способ позаботиться о здоровье сердца.

"Когда мы пьем достаточно воды, сердцу не нужно работать с чрезмерной нагрузкой, а кровь циркулирует организмом легче. Кроме того, улучшается работа почек и баланс электролитов, что оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему", — отмечает доктор Гэри МакГовен.

Кардиолог и глава комитета по сердечно-сосудистому образованию Американской академии антивозрастной медицины (A4M) Марк Хьюстон также отмечает, что вода необходима для поддержания здоровья сосудов, поскольку помогает снизить риск образования тромбов, часто возникающих на фоне высокого артериального давления.

"Если мы контролируем уровень гидратации, кровь двигается более плавно, а вероятность тромбообразования уменьшается", — добавляет доктор МакГовен.

Американская ассоциация сердца отмечает, что людям с сердечными заболеваниями или диабетом следует потреблять больше воды, чем у тех, кто не имеет таких диагнозов. Особенно внимательными к гидратации следует быть после 50 лет, ведь с возрастом чувство жажды может притупляться.

Доктор Макговен советует ориентироваться на цвет мочи: светло-желтый оттенок свидетельствует о достаточном потреблении жидкости, тогда как темно-желтый сигнализирует об обезвоживании.

Кардиолог Марк Хьюстон объясняет, что нехватка воды замедляет кровообращение, лишая органы кислорода, необходимого для нормальной работы. Это может вызвать головокружение или даже потерю сознания.

Он добавляет, что уменьшение кровотока сначала снижает давление, но одновременно заставляет сердце биться быстрее и влечет за собой сужение сосудов, что в конечном итоге приводит к его повышению.

"Снижение кровоснабжения сердечной мышцы может повлечь за собой сердечную дисфункцию с болью в груди и одышкой", — подчеркивает врач.

Доктор МакГовен также отмечает, что обезвоживание активирует стрессовую реакцию организма, переводя его в режим "бей или беги", сопровождающийся ускоренным сердцебиением и сужением сосудов.

