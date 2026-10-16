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Смертність до 70%: у США поширюється грибок, який вбиває людей

Що відомо про ризик зараження смертельним грибком

16 жовтня 2026, 23:16
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Кречмаровская Наталия

У США зафіксували різке зростання кількості випадків зараження рідкісним грибком Cladophialophora bantiana, який може спричиняти абсцеси головного мозку та смертельні інфекції. За останні кілька років кількість виявлених випадків збільшилася вчетверо.

Смертність до 70%: у США поширюється грибок, який вбиває людей

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

Лікарі наголошують, що грибок становить небезпеку не лише для людей з ослабленим імунітетом, а й для тих, хто раніше не мав проблем із захисними силами організму, пише видання Mirror. 

Cladophialophora bantiana — це пліснявий грибок, який, як вважають дослідники, може потрапляти в організм людини через вдихання. Його особливість полягає в тому, що він переважно вражає центральну нервову систему.

У більшості випадків, описаних у дослідженні, інфекцію виявляли в тканинах головного мозку. Грибок може спричиняти утворення абсцесів — гнійних осередків, які ускладнюють перебіг захворювання та роблять його особливо небезпечним.

За наведеними в дослідженні даними, смертність від таких інфекцій становить від 60% до 70%. Високий ризик зберігається навіть тоді, коли пацієнти отримують інтенсивне лікування.

Водночас зараження не обмежується людьми з ослабленим імунітетом. Згідно з дослідженням, небезпечна інфекція може розвиватися і в загалом здорових людей.

У період із 2023 до 2025 року кількість виявлених у США випадків зараження Cladophialophora bantiana збільшилася вчетверо. Однак дослідники поки не встановили точних причин такої динаміки.

Серед можливих чинників розглядають глобальне потепління. Втім, наразі немає остаточного підтвердження, що саме зміни клімату спричинили зростання кількості інфекцій.

Ще одна проблема полягає в тому, що уряд США поки не веде систематичного відстеження інфекцій, спричинених цим грибком. Через це оцінювати масштаби поширення захворювання та стежити за змінами ситуації складніше.

Серед можливих підходів до лікування вони називають хірургічне видалення уражених тканин і застосування протигрибкових препаратів. Водночас ці методи не гарантують одужання: навіть за інтенсивної терапії інфекція залишається пов'язаною з високим ризиком смерті.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як захистити організм від хвороб взимку.




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Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/deadly-brain-infecting-fungus-rise-37776235
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