Смертность до 70%: в США распространяется грибок, который убивает людей

В США зафиксировали резкий рост количества случаев заражения редким грибком Cladophialophora bantiana, который может вызвать абсцессы головного мозга и смертельные инфекции. За последние несколько лет количество выявленных случаев увеличилось в четыре раза.

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

Врачи отмечают, что грибок представляет опасность не только для людей с ослабленным иммунитетом, но и для тех, кто раньше не испытывал проблем с защитными силами организма, пишет издание Mirror.

Cladophialophora bantiana – это плесень грибок, который, как считают исследователи, может попадать в организм человека через вдыхание. Его особенность состоит в том, что он преимущественно поражает ЦНС.

В большинстве случаев, описанных в исследовании, инфекцию выявляли в тканях головного мозга. Грибок может вызывать образование абсцессов — гнойных очагов, которые затрудняют течение заболевания и делают его особенно опасным.

По приведенным в исследовании данным, смертность от таких инфекций составляет от 60 до 70%. Высокий риск сохраняется даже тогда, когда пациенты получают интенсивное лечение.

В то же время, заражение не ограничивается людьми с ослабленным иммунитетом. Согласно исследованию, опасная инфекция может развиваться и в целом здоровых людей.

В период с 2023 по 2025 год количество выявленных в США случаев заражения Cladophialophora bantiana увеличилось вчетверо. Однако исследователи пока не установили точных причин такой динамики.

Среди возможных факторов рассматривается глобальное потепление. Впрочем, пока нет окончательного подтверждения, что именно изменения климата повлекли за собой рост количества инфекций.

Еще одна проблема состоит в том, что правительство США пока не ведет систематического отслеживания инфекций, вызванных этим грибком. Поэтому оценивать масштабы распространения заболевания и следить за изменениями ситуации сложнее.

Среди возможных подходов к лечению они называют хирургическое удаление пораженных тканей и применение противогрибковых препаратов. В то же время, эти методы не гарантируют выздоровления: даже при интенсивной терапии инфекция остается связанной с высоким риском смерти.

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