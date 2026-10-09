Восени та взимку хворієте частіше: які продукти захистять від хвороб

В осінній та зимовий період часті сезонні хвороби. Щоб витримати “удар вірусів” варто переглянути свій раціон.

Хвороби. Фото портал "Коментарі"

Американський лікар Марк Хайман розповів, які продукти та вітаміни варто включити до раціону восени й узимку, щоб підтримати імунну систему. У своїй публікації в соцмережах він наголосив на важливості вітаміну D, повноцінного сну та цільних продуктів, пише Mirror.

За словами Хаймана, на роботу імунітету впливають не лише харчування, а й фізична активність, стрес та якість відпочинку. Недосипання, хронічний стрес, надлишок цукру й ультраобробленої їжі, а також нестача поживних речовин можуть послаблювати захисні механізми організму.

Які продукти варто додати до раціону

Лікар радить звернути увагу на звичайні продукти, які можна використовувати під час щоденного приготування їжі. Зокрема, він назвав:

Імбир і куркуму — для підтримки організму та зменшення запальних процесів.

Часник — він має антимікробні та противірусні властивості.

Квашену капусту та місо — для підтримки кишкового мікробіому.

Артишоки — як джерело пребіотичної клітковини.

Різнокольорові овочі та інші рослинні продукти — вони містять фітохімічні речовини.

Окремо Хайман звернув увагу на вітамін D, який бере участь у регуляції роботи імунної системи. Він рекомендує перевірити його рівень в організмі.

Чому восени важливий вітамін D

Лікарі рекомендують розглянути щоденний прийом вітаміну D з жовтня до кінця березня. У цей період сонячного світла зазвичай недостатньо, щоб організм виробляв необхідну кількість вітаміну лише завдяки перебуванню надворі.

Водночас спеціалісти наголошують, що підтримка імунітету не обмежується окремими продуктами чи добавками. Повноцінний сон, помірна фізична активність, зменшення стресу та збалансоване харчування також мають значення.

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