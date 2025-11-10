logo_ukra

Симптом, який у 6 разів збільшує ймовірність смерті в лікарні: що викликає тривогу
Симптом, який у 6 разів збільшує ймовірність смерті в лікарні: що викликає тривогу

Дослідники виявили симптом, який вказує на підвищену ймовірність смерті в лікарні

10 листопада 2025, 18:23
Автор:
Кречмаровская Наталия

Лікарі попередили про поширений симптом, який може з'явитися після госпіталізації — він у шість разів збільшує ймовірність смерті в лікарні. 

Симптом, який у 6 разів збільшує ймовірність смерті в лікарні: що викликає тривогу

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

Йдеться про відчуття задишки, пише видання Daily mail. Американські дослідники з Гарвардської медичної школи вивчили дані, отримані від майже 10 000 дорослих, які повідомили про проблеми з диханням після госпіталізації. 

“Вони дійшли висновку, що пацієнти, у яких під час перебування в лікарні виникла задишка, мали в шість разів більшу ймовірність померти в лікарні. Тим часом, пацієнти, які повідомляли про задишку після прибуття, мали втричі більший ризик смерті. Їхній аналіз показав, що чим вище пацієнти оцінювали свою задишку, тим вищий у них ризик смерті”, — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що пацієнти із задишкою також частіше потребували допомоги команди швидкого реагування та частіше опинялися у відділенні інтенсивної терапії. Навіть після лікування задишка продовжувала бути ознакою поганих наслідків. 

“Люди, які страждали від задишки в лікарні, мали на 50–70 відсотків вищий ризик померти протягом двох років”, — цитує видання висновок вчених. 

При цьому наявний біль не вказував на підвищення ймовірності смерті. 

“Можливо, що певні види болю, наприклад, у внутрішніх органах, можуть передбачати смертність, але це розмежування не проводиться в клінічних записах оцінки болю”, — пояснили вчені.

Лікарі пояснили, що відчуття задишки є сигналом про те, що організм не отримує достатньо кисню та не виводить вуглекислого газу. Задишка може бути спричинена різноманітними проблемами, включаючи астму, інфекцію грудної клітки, хронічне обструктивне захворювання легень і навіть серцеву недостатність.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про вік, коли артеріальний тиск починає “вбивати” серце.




