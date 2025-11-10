Симптом, який у 6 разів збільшує ймовірність смерті в лікарні: що викликає тривогу

Лікарі попередили про поширений симптом, який може з'явитися після госпіталізації — він у шість разів збільшує ймовірність смерті в лікарні.

Йдеться про відчуття задишки, пише видання Daily mail. Американські дослідники з Гарвардської медичної школи вивчили дані, отримані від майже 10 000 дорослих, які повідомили про проблеми з диханням після госпіталізації.

“Вони дійшли висновку, що пацієнти, у яких під час перебування в лікарні виникла задишка, мали в шість разів більшу ймовірність померти в лікарні. Тим часом, пацієнти, які повідомляли про задишку після прибуття, мали втричі більший ризик смерті. Їхній аналіз показав, що чим вище пацієнти оцінювали свою задишку, тим вищий у них ризик смерті”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пацієнти із задишкою також частіше потребували допомоги команди швидкого реагування та частіше опинялися у відділенні інтенсивної терапії. Навіть після лікування задишка продовжувала бути ознакою поганих наслідків.

“Люди, які страждали від задишки в лікарні, мали на 50–70 відсотків вищий ризик померти протягом двох років”, — цитує видання висновок вчених.

При цьому наявний біль не вказував на підвищення ймовірності смерті.

“Можливо, що певні види болю, наприклад, у внутрішніх органах, можуть передбачати смертність, але це розмежування не проводиться в клінічних записах оцінки болю”, — пояснили вчені.

Лікарі пояснили, що відчуття задишки є сигналом про те, що організм не отримує достатньо кисню та не виводить вуглекислого газу. Задишка може бути спричинена різноманітними проблемами, включаючи астму, інфекцію грудної клітки, хронічне обструктивне захворювання легень і навіть серцеву недостатність.

