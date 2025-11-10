Симптом, який у 6 разів збільшує ймовірність смерті в лікарні: що викликає тривогу

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Лікарі попередили про поширений симптом, який може з'явитися після госпіталізації — він у шість разів збільшує ймовірність смерті в лікарні.
Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото
Йдеться про відчуття задишки, пише видання Daily mail. Американські дослідники з Гарвардської медичної школи вивчили дані, отримані від майже 10 000 дорослих, які повідомили про проблеми з диханням після госпіталізації.
Зазначається, що пацієнти із задишкою також частіше потребували допомоги команди швидкого реагування та частіше опинялися у відділенні інтенсивної терапії. Навіть після лікування задишка продовжувала бути ознакою поганих наслідків.
При цьому наявний біль не вказував на підвищення ймовірності смерті.
Лікарі пояснили, що відчуття задишки є сигналом про те, що організм не отримує достатньо кисню та не виводить вуглекислого газу. Задишка може бути спричинена різноманітними проблемами, включаючи астму, інфекцію грудної клітки, хронічне обструктивне захворювання легень і навіть серцеву недостатність.
