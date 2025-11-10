Симптом, который в 6 раз увеличивает вероятность смерти в больнице: что вызывает тревогу

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Врачи предупредили о распространенном симптоме, который может появиться после госпитализации — он в шесть раз увеличивает вероятность смерти в больнице.
Речь идет об ощущениях одышки, пишет издание Daily mail. Американские исследователи из Гарвардской медицинской школы изучили данные, полученные от почти 10 000 взрослых, сообщивших о проблемах с дыханием после госпитализации.
Отмечается, что пациенты с одышкой также чаще нуждались в помощи команды быстрого реагирования и чаще оказывались в отделении интенсивной терапии. Даже после лечения одышка продолжала являться признаком плохих последствий.
При этом имеющаяся боль не указывала на повышение вероятности смерти.
Врачи объяснили, что ощущение одышки является сигналом о том, что организм не получает достаточно кислорода и выводит углекислого газа. Одышка может быть вызвана различными проблемами, включая астму, инфекцию грудной клетки, хроническое обструктивное заболевание легких и даже сердечную недостаточность.
