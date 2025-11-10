Симптом, который в 6 раз увеличивает вероятность смерти в больнице: что вызывает тревогу

Врачи предупредили о распространенном симптоме, который может появиться после госпитализации — он в шесть раз увеличивает вероятность смерти в больнице.

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

Речь идет об ощущениях одышки, пишет издание Daily mail. Американские исследователи из Гарвардской медицинской школы изучили данные, полученные от почти 10 000 взрослых, сообщивших о проблемах с дыханием после госпитализации.

"Они пришли к выводу, что пациенты, у которых во время пребывания в больнице возникла одышка, имели в шесть раз большую вероятность умереть в больнице. Между тем, пациенты, которые сообщали об одышке по прибытии, имели втрое больший риск смерти. Их анализ показал, что чем выше пациенты оценивали свою одышку, тем выше риск смерти", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пациенты с одышкой также чаще нуждались в помощи команды быстрого реагирования и чаще оказывались в отделении интенсивной терапии. Даже после лечения одышка продолжала являться признаком плохих последствий.

"Люди, страдавшие одышкой в больнице, имели на 50-70 процентов более высокий риск умереть в течение двух лет", — цитирует издание вывод ученых.

При этом имеющаяся боль не указывала на повышение вероятности смерти.

"Возможно, что определенные виды боли, например, во внутренних органах могут предусматривать смертность, но это разграничение не проводится в клинических записях оценки боли", — пояснили ученые.

Врачи объяснили, что ощущение одышки является сигналом о том, что организм не получает достаточно кислорода и выводит углекислого газа. Одышка может быть вызвана различными проблемами, включая астму, инфекцию грудной клетки, хроническое обструктивное заболевание легких и даже сердечную недостаточность.

Напомним: портал "Комментарии" писал о возрасте, когда артериальное давление начинает "убивать" сердце.




