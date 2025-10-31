Що спричиняє мігрень: експерти назвали сім неочікуваних факторів

Мігрені — проблема, з якою стикаються мільйони людей. Зазвичай усі знають, що головний біль може бути спровокований стресом, курінням, надмірною кількістю кави або різкими змінами температури. Проте існують менш очевидні фактори, на які часто не звертають уваги, але вони також здатні спровокувати напад.

Фото: з відкритих джерел

Одним із таких факторів є сильні запахи. Навіть приємні аромати можуть викликати головний біль, хоча точна причина цього досі невідома. Серед поширених "провокаторів" — запахи фарби, насичені парфуми та деякі квіткові аромати.

Ще одним несподіваним чинником є надто туго стягнуті аксесуари для волосся. Резинки, стрічки або щільні шапки розтягують шкіру та сполучні тканини голови, що може провокувати мігрені. Проста розпускання волосся або зняття тісної шапки часто одразу полегшує стан.

Деякі продукти харчування також здатні викликати головний біль. Зокрема, зрілі сири, такі як чеддер, пармезан або сири з блакитною пліснявою, містять тирамін — речовину, що провокує мігрені. Червоне вино та інші алкогольні напої також мають тирамін і можуть підсилювати біль через стимуляцію кровоплину до мозку. Аналогічний ефект можуть давати деякі види ковбас.

Інтенсивні фізичні навантаження теж здатні спровокувати головний біль. Якщо біль виникає раптово після активного тренування або супроводжується блюванням, проблемами з зором чи напруженням шиї, варто звернутися до лікаря.

Неправильна постава — ще один прихований фактор. Зігнуті плечі, низько встановлений монітор або стілець без спинки збільшують напруження м’язів шиї та голови, що призводить до болю в скронях. Усунення цих причин часто допомагає уникнути нападів мігрені.

