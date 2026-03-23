Що призводить до високого артеріального тиску: деякі фактори точно здивують

Однією з найпоширеніших проблем зі здоров’ям називають високий артеріальний тиск. Гіпертонія часто розвивається непомітно, однак може призвести до серйозних ускладнень, таких як інфаркт чи інсульт. Основні причини високого артеріального тиску пов’язані зі способом життя, харчуванням та спадковими факторами.

Топ причин високого артеріального тиску:

Надмірна вага та ожиріння — зайва маса тіла створює додаткове навантаження на серце та судини. Дослідження доводять, що від 65% до 78% випадків первинної гіпертонії виникає саме через ожиріння. Люди з надмірною вагою мають підвищений ризик розвитку стійкого високого тиску, оскільки організм потребує більше крові для живлення тканин, що збільшує силу тиску на стінки артерій.

Високе споживання солі - надлишок натрію у раціоні призводить до затримки рідини в організмі, що збільшує об’єм крові та тиск у судинах. Саме тому дієти з високим вмістом солі вважаються одним із ключових чинників розвитку гіпертонії.

Недостатня фізична активність — малорухливий спосіб життя знижує еластичність судин і сприяє накопиченню холестерину. Регулярні фізичні вправи допомагають підтримувати нормальний рівень тиску, тоді як відсутність активності підвищує ризик його стійкого зростання.

Алкоголь та куріння — часте вживання алкоголю підвищує рівень тиску, а куріння пошкоджує стінки артерій, роблячи їх менш еластичними. Це створює умови для розвитку гіпертонії та ускладнень, пов’язаних із серцево-судинною системою.

Хронічний стрес та недосипання — тривале емоційне напруження стимулює вироблення гормонів, які підвищують тиск. Недостатня кількість якісного сну також негативно впливає на роботу серця та судин, сприяючи розвитку гіпертонії.

Генетичні фактори та вік — з віком ризик гіпертонії зростає, адже судини поступово втрачають еластичність. Крім того, спадковість відіграє важливу роль: якщо у родині є випадки високого тиску, ймовірність його розвитку значно підвищується.

Вторинна гіпертонія — у 5-10% випадків високий тиск виникає як наслідок інших захворювань, наприклад патологій нирок чи ендокринних порушень. У таких ситуаціях лікування основної хвороби може допомогти нормалізувати тиск.

