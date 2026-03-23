Что приводит к высокому артериальному давлению: некоторые факторы точно удивят

Одной из наиболее распространенных проблем со здоровьем называют высокое артериальное давление. Гипертония часто развивается незаметно, однако может привести к серьезным осложнениям, таким как инфаркт или инсульт. Основные причины высокого артериального давления связаны с образом жизни, питанием и наследственными факторами.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Топ причин высокого артериального давления:

Избыточный вес и ожирение – излишняя масса тела создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Исследования доказывают, что от 65% до 78% случаев первичной гипертонии возникает именно из-за ожирения. Люди с избыточным весом имеют повышенный риск развития стойкого высокого давления, поскольку организм нуждается в большей крови для питания тканей, что увеличивает силу давления на стенки артерий.

Высокое потребление соли – избыток натрия в рационе приводит к задержке жидкости в организме, что увеличивает объем крови и давление в сосудах. Поэтому диеты с высоким содержанием соли считаются одним из ключевых факторов развития гипертонии.

Недостаточная физическая активность – малоподвижный образ жизни снижает эластичность сосудов и способствует накоплению холестерина. Регулярные физические упражнения помогают поддерживать нормальный уровень давления, в то время как отсутствие активности повышает риск его устойчивого роста.

Алкоголь и курение – частое употребление алкоголя повышает уровень давления, а курение повреждает стенки артерий, делая их менее эластичными. Это создает условия для развития гипертонии и осложнений, связанных с сердечно-сосудистой системой.

Хронический стресс и недосыпание – длительное эмоциональное напряжение стимулирует выработку гормонов, повышающих давление. Недостаточное количество качественного сна также оказывает негативное влияние на работу сердца и сосудов, способствуя развитию гипертонии.

Генетические факторы и возраст – с возрастом риск гипертонии растет, ведь сосуды постепенно теряют эластичность. Кроме того, наследственность играет немаловажную роль: если в семье есть случаи высокого давления, вероятность его развития значительно повышается.

Вторичная гипертония — в 5-10% случаев высокое давление возникает вследствие других заболеваний, например патологий почек или эндокринных нарушений. В таких ситуациях лечение болезни может помочь нормализовать давление.

