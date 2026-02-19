Що їсти для здорового серця: дієтологиня назвала незвичайну комбінацію

Поєднання авокадо з помідорами значно підвищує засвоєння поживних речовин, що містяться в томатах. Помідори багаті на каротиноїди — антиоксиданти, які підтримують здоров’я серця, шкіри та клітин. Проблема в тому, що ці сполуки є жиророзчинними, тому організм не здатний ефективно засвоювати їх без додаткових жирів. Саме корисні жири авокадо сприяють транспортуванню каротиноїдів через травний тракт у кров, що значно покращує їх біодоступність.

Фото: з відкритих джерел

Дослідження показують, що лікопін і бета-каротин, присутні в томатах, засвоюються в два-три рази краще при спільному вживанні з авокадо або іншими жирами. Таким чином, навіть невелика порція авокадо разом із помідорами робить страву більш поживною та корисною.

Окрім підвищення засвоєння каротиноїдів, це поєднання має й інші переваги. По-перше, авокадо містить клітковину та корисні жири, які уповільнюють травлення і подовжують відчуття ситості, а помідори додають об’єм і зволоження при низькій калорійності. По-друге, авокадо позитивно впливає на рівень холестерину та здоров’я серця, тоді як помідори багаті на калій, вітамін С та рослинні сполуки, що підтримують кровоносні судини. Поєднання цих продуктів також сприяє загальному підвищенню якості харчування.

Щоб отримати максимальну користь, експерти радять поєднувати авокадо з сирими або приготованими томатами у вигляді гуакамоле, тостів, сальси, салатів або сніданкових сендвічів. Варто зазначити, що термічно оброблені помідори, наприклад у соусі чи пюре, забезпечують легше засвоєння лікопіну, особливо у комбінації з авокадо. Таким чином, навіть прості страви з цими інгредієнтами стають більш поживними, корисними для серця та підтримки оптимального рівня антиоксидантів у організмі.

