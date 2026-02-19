logo_ukra

Що їсти для здорового серця: дієтологиня назвала незвичайну комбінацію
НОВИНИ

Що їсти для здорового серця: дієтологиня назвала незвичайну комбінацію

Фахівець зазначає, що така комбінація допомагає організму краще засвоювати корисні для серця вітаміни

19 лютого 2026, 16:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Поєднання авокадо з помідорами значно підвищує засвоєння поживних речовин, що містяться в томатах. Помідори багаті на каротиноїди — антиоксиданти, які підтримують здоров’я серця, шкіри та клітин. Проблема в тому, що ці сполуки є жиророзчинними, тому організм не здатний ефективно засвоювати їх без додаткових жирів. Саме корисні жири авокадо сприяють транспортуванню каротиноїдів через травний тракт у кров, що значно покращує їх біодоступність.

Що їсти для здорового серця: дієтологиня назвала незвичайну комбінацію

Фото: з відкритих джерел

Дослідження показують, що лікопін і бета-каротин, присутні в томатах, засвоюються в два-три рази краще при спільному вживанні з авокадо або іншими жирами. Таким чином, навіть невелика порція авокадо разом із помідорами робить страву більш поживною та корисною.

Окрім підвищення засвоєння каротиноїдів, це поєднання має й інші переваги. По-перше, авокадо містить клітковину та корисні жири, які уповільнюють травлення і подовжують відчуття ситості, а помідори додають об’єм і зволоження при низькій калорійності. По-друге, авокадо позитивно впливає на рівень холестерину та здоров’я серця, тоді як помідори багаті на калій, вітамін С та рослинні сполуки, що підтримують кровоносні судини. Поєднання цих продуктів також сприяє загальному підвищенню якості харчування. 

Щоб отримати максимальну користь, експерти радять поєднувати авокадо з сирими або приготованими томатами у вигляді гуакамоле, тостів, сальси, салатів або сніданкових сендвічів. Варто зазначити, що термічно оброблені помідори, наприклад у соусі чи пюре, забезпечують легше засвоєння лікопіну, особливо у комбінації з авокадо. Таким чином, навіть прості страви з цими інгредієнтами стають більш поживними, корисними для серця та підтримки оптимального рівня антиоксидантів у організмі. 

Як вже писали "Коментарі", невелике запалення – це природна реакція організму на травми або інфекції. Проте хронічне запалення може стати серйозною проблемою для здоров’я. На щастя, вплив на нього можливий через зміни в раціоні та вибір правильних напоїв, зокрема чаїв, багатих на антиоксиданти, як зазначають експерти зі сфери харчування. Дослідження 2020 року, опубліковане на National Library of Medicine, підтвердило, що регулярне вживання таких чаїв здатне знижувати запальні процеси в організмі.



