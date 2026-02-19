Что есть для здорового сердца: диетолог назвала необычную комбинацию

Сочетание авокадо с помидорами значительно повышает усвоение питательных веществ, содержащихся в томатах. Помидоры богаты каротиноидами — антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца, кожи и клеток. Проблема в том, что эти соединения жирорастворимы, поэтому организм не способен эффективно усваивать их без дополнительных жиров. Именно полезные жиры авокадо способствуют транспортировке каротиноидов через пищеварительный тракт в кровь, что значительно улучшает их биодоступность.

Фото: из открытых источников

Исследования показывают, что ликопин и бета-каротин, присутствующие в томатах, усваиваются в два-три раза лучше при совместном употреблении с авокадо или другими жирами. Таким образом, даже небольшая порция авокадо вместе с помидорами делает блюдо более питательным и полезным.

Помимо повышения усвоения каротиноидов это сочетание имеет и другие преимущества. Во-первых, авокадо содержит клетчатку и полезные жиры, которые замедляют пищеварение и удлиняют ощущение сытости, а помидоры придают объем и увлажнение при низкой калорийности. Во-вторых, авокадо положительно влияет на уровень холестерина и здоровья сердца, в то время как помидоры богаты калием, витамином С и растительными соединениями, поддерживающими кровеносные сосуды. Сочетание этих продуктов также способствует общему повышению качества питания.

Чтобы извлечь максимальную пользу, эксперты советуют сочетать авокадо с сырыми или приготовленными томатами в виде гуакамоле, тостов, сальсы, салатов или завтраковых сэндвичей. Следует отметить, что термически обработанные помидоры, например в соусе или пюре, обеспечивают более легкое усвоение ликопина, особенно в комбинации с авокадо. Таким образом даже простые блюда с этими ингредиентами становятся более питательными, полезными для сердца и поддержания оптимального уровня антиоксидантов в организме.

