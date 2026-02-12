Що буде з тиском, якщо не вживати сіль тиждень: експерти шокуввали відкриттям

Багато хто знає, що надмірне споживання солі шкодить людям із підвищеним кров’яним тиском. Але навіть коротка відмова від неї — всього на тиждень — може дати помітний позитивний ефект на організм. Про це пише VerywellHealth, а експертну перевірку матеріалу провела доктор фармацевтичних наук Патрісія Мікула.

Фото: з відкритих джерел

Дослідження показують, що зниження кількості солі в раціоні всього на сім днів може зменшити кров’яний тиск так само ефективно, як і деякі гіпотензивні препарати. Проте це не означає, що можна припиняти прийом ліків — зміни є допоміжними, а не заміною терапії.

У 2023 році дослідники опублікували у журналі Jama результати експерименту, де літнім людям призначили дієту з дуже низьким вмістом натрію — лише 500 мг на день протягом тижня. Для порівняння, середній американець споживає близько 3500 мг натрію щодня, що приблизно дорівнює 1¾ чайної ложки солі. Після тижня такої дієти систолічний тиск знизився на 6 мм рт. ст., що порівнянно з ефектом гідрохлоротіазиду — популярного препарату для зниження тиску.

Натрій, який складає близько 40% кухонної солі, має властивість затримувати воду в організмі. Надмірне споживання цього мінералу збільшує об’єм крові, підвищуючи навантаження на судини та тиск у них.

Щоб підтримувати нормальний рівень натрію, Американська асоціація серця радить дорослим не перевищувати 2300 мг на день, а оптимально — до 1500 мг. Лікар може порадити ще нижчий рівень при гіпертензії.

Щоб зменшити споживання солі, варто робити ставку на свіжі фрукти, овочі, цільнозернові продукти та нежирне м’ясо, готувати вдома, перевіряти етикетки і обирати продукти з низьким вмістом натрію, промивати консерви та використовувати спеції замість солі. Довготривала дієта дозволяє смаковим рецепторам адаптуватися, і їжа без надлишку солі стає смачною.

