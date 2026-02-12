Чому необхідно вживати яйця цілими: кардіологи назвали дивовижну причину

Яйця слід споживати повністю, адже саме жовток містить найцінніші поживні речовини, а поширене занепокоєння через холестерин ґрунтується на неправильному розумінні цього компонента. Багато людей віддають перевагу лише білку, уникаючи жовтка, вважаючи, що він здатен підвищувати рівень холестерину та викликати проблеми зі здоров’ям, повідомляє Hindustan Times.

Доктор Алок Чопра, кардіолог і спеціаліст з функціональної медицини з понад 40-річним досвідом, пояснює, що яєчний білок окремо є запальним продуктом. Якщо його вживати без жовтка, це може негативно вплинути на організм. За словами лікаря, тільки разом із жовтком яйце стає справді цінним та збалансованим продуктом, який забезпечує широкий спектр необхідних поживних речовин.

Жовток містить не лише холестерин, а й вітаміни та корисні жири.

"Жовток часто піддають критиці через холестерин, але саме він зберігає більшість корисних речовин яйця. У порівнянні з білком, жовток багатий на вітаміни А, Е та омега-3 жирні кислоти", — зазначає Чопра.

Насправді холестерин у помірних кількостях безпечний для організму. Він необхідний для будови клітин, гормонального балансу, нормальної роботи мозку та імунної системи. Лікар підкреслює, що близько 85% холестерину організм виробляє самостійно, незалежно від харчування.

"Якщо більшість холестерину виробляється печінкою, як він може бути шкідливим? Всупереч поширеній думці, холестерин не є причиною серцевих захворювань. Він виконує близько 16 ключових функцій в організмі", — наголошує кардіолог.

