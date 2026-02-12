Ця риба точно покращить пам'ять після 50 років: дієтологи здивували відкриттям

Після 50 років організм зазнає природних вікових змін, тому збалансоване харчування стає особливо важливим для збереження ясності розуму та хорошої пам’яті. Фахівці з харчування рекомендують звернути увагу на жирні сорти риби, зокрема лосось, який містить комплекс поживних речовин, необхідних для здорового старіння.

Фото: з відкритих джерел

Лосось є джерелом повноцінного білка, омега-3 жирних кислот і вітаміну D. Ці компоненти відіграють ключову роль у підтримці когнітивних функцій, серця та м’язової системи. Омега-3 допомагають зберігати цілісність клітин мозку, покращують передачу сигналів між нейронами та зменшують запальні процеси в організмі. Завдяки цьому регулярне вживання жирної риби пов’язують зі зниженням ризику вікового погіршення пам’яті та концентрації.

З роками люди втрачають частину м’язової маси — у середньому 5–10% кожні десять років після 50. Лосось містить приблизно 20 грамів білка на невелику порцію, що сприяє підтримці сили, витривалості та нормального обміну речовин. Окрім цього, риба позитивно впливає на серцево-судинну систему: омега-3 допомагають нормалізувати рівень холестерину та зменшують ризик розвитку серцевих недуг. Достатньо вживати рибу двічі на тиждень, щоб підтримати здоров’я серця.

Також лосось сприяє стабілізації рівня цукру в крові, зміцнює імунітет і підтримує кісткову тканину завдяки вітаміну D, дефіцит якого часто спостерігається у людей старшого віку.

Обираючи продукт, варто звертати увагу на колір філе — воно має бути ніжно-рожевим або помаранчевим. Підійде як свіжа, так і заморожена чи консервована риба. Лосось можна запікати, тушкувати, готувати на грилі або додавати до салатів і каш. Регулярне включення цієї риби до раціону допомагає підтримувати мозкову активність, енергійність і загальне самопочуття.

Як вже писали "Коментарі", експерти у сфері харчування радять включити до щоденного раціону так зване "фіолетове золото" — чорницю. Ця ягода не лише приємна на смак, а й має потужний оздоровчий ефект: регулярне її споживання сприяє покращенню пам’яті, нормалізації артеріального тиску та підтримці здорової кишкової мікрофлори.