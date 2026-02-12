Эта рыба точно улучшит память после 50 лет: диетологи удивили открытием

После 50 лет организм претерпевает естественные возрастные изменения, поэтому сбалансированное питание становится особенно важным для сохранения ясности ума и хорошей памяти. Специалисты по питанию рекомендуют обратить внимание на жирные сорта рыбы, в частности лосось, содержащий комплекс питательных веществ, необходимых для здорового старения.

Фото: из открытых источников

Лосось является источником полноценного белка, омега-3 жирных кислот и витамина D. Эти компоненты играют ключевую роль в поддержании когнитивных функций, сердца и мышечной системы. Омега-3 помогают сохранять целостность клеток мозга, улучшают передачу сигналов между нейронами и уменьшают воспалительные процессы в организме. Благодаря этому регулярное употребление жирной рыбы связывают с понижением риска возрастного ухудшения памяти и концентрации.

С годами люди теряют часть мышечной массы — в среднем 5–10% каждые десять лет после 50. Лосось содержит примерно 20 г белка на небольшую порцию, что способствует поддержанию силы, выносливости и нормального обмена веществ. Кроме того, рыба оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему: омега-3 помогают нормализовать уровень холестерина и уменьшают риск развития сердечных недугов. Достаточно употреблять рыбу дважды в неделю, чтобы поддержать здоровье сердца.

Также лосось способствует стабилизации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и поддерживает костную ткань благодаря витамину D, дефицит которого часто наблюдается у людей постарше.

Выбирая продукт, следует обращать внимание на цвет филе – оно должно быть нежно-розовым или оранжевым. Подойдет как свежая, так и замороженная или консервированная рыба. Лосось можно запекать, тушить, готовить на гриле или добавлять в салаты и каши. Регулярное включение этой рыбы в рацион помогает поддерживать мозговую активность, энергичность и общее самочувствие.

Как уже писали "Комментарии", эксперты в сфере питания советуют включить в ежедневный рацион так называемое "фиолетовое золото" — чернику. Эта ягода не только приятна на вкус, но и имеет мощный оздоровительный эффект: ее регулярное потребление способствует улучшению памяти, нормализации артериального давления и поддержанию здоровой кишечной микрофлоры.