"Фіолетове золото": ця маленька ягода рятує серце, мозок і кишківник

Експерти у сфері харчування радять включити до щоденного раціону так зване "фіолетове золото" — чорницю. Ця ягода не лише приємна на смак, а й має потужний оздоровчий ефект: регулярне її споживання сприяє покращенню пам’яті, нормалізації артеріального тиску та підтримці здорової кишкової мікрофлори.

Фото: з відкритих джерел

Чорниця багата на клітковину, вітаміни С та К, а також марганець. Однак справжня її цінність криється в антоціанах — природних поліфенольних сполуках, що надають ягоді насиченого синьо-фіолетового відтінку. За словами професорки Ани Родрігес-Матеос з Королівського коледжу Лондона, концентрація антоціанів у чорниці значно вища, ніж у більшості інших фруктів, що робить її унікальною.

Дослідження показують, що антоціани підвищують рівень оксиду азоту в організмі, сприяючи розслабленню судин і покращенню кровообігу. Наприклад, експеримент із добровольцями віком 65–80 років продемонстрував: щоденне вживання порошку дикої чорниці протягом 12 тижнів знизило артеріальний тиск і покращило когнітивні функції. Учасники краще запам’ятовували інформацію та точніше виконували завдання на концентрацію — на 8,5% ефективніше, ніж до початку експерименту.

Для досягнення користі не потрібно споживати ягоди у величезних кількостях. Оптимальна порція становить приблизно 200 грамів на день — це близько однієї чашки. Більша кількість не додає значної користі, оскільки ефект досягає плато після 240 грамів.

Важливо, що взимку не обов’язково купувати свіжу чорницю: заморожені або сублімовані ягоди зберігають більшість корисних властивостей. Крім того, чорниця діє як природний пребіотик, сприяючи розвитку корисної мікрофлори кишківника.

Людям, які приймають антикоагулянти, слід бути обережними через високий вміст вітаміну К. Якщо чорниця не до смаку або дорожча за інші продукти, антоціани можна отримати з альтернативних "фіолетових" продуктів: слив, баклажанів, червоної капусти та інших темних фруктів і овочів.

Як вже писали "Коментарі", у сучасному світі багато людей прагнуть підтримувати здоров’я серця та судин і готові витрачати великі гроші на дорогі вітаміни, добавки та суперфуди. Проте один із найкорисніших продуктів для серця коштує буквально кількадесят гривень і доступний у будь-якому магазині. Йдеться про насіння льону, яке не потребує складного приготування, а його користь підтверджена численними науковими дослідженнями.