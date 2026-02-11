"Фиолетовое золото": эта маленькая ягода спасает сердце, мозг и кишечник.

Эксперты в сфере питания советуют включить в ежедневный рацион так называемое "фиолетовое золото" — чернику. Эта ягода не только приятна на вкус, но и имеет мощный оздоровительный эффект: ее регулярное потребление способствует улучшению памяти, нормализации артериального давления и поддержанию здоровой кишечной микрофлоры.

Фото: из открытых источников

Черника богата клетчаткой, витаминами С и К, а также марганец. Однако подлинная ее ценность кроется в антоцианах — природных полифенольных соединениях, придающих ягоде насыщенный сине-фиолетовый оттенок. По словам профессора Анны Родригес-Матеос из Королевского колледжа Лондона, концентрация антоцианов в чернике значительно выше, чем у большинства других фруктов, что делает ее уникальной.

Исследования показывают, что антоцианы повышают уровень оксида азота в организме, способствуя расслаблению сосудов и улучшению кровообращения. Например, эксперимент с добровольцами в возрасте 65–80 лет продемонстрировал: ежедневное употребление порошка дикой черники в течение 12 недель снизило артериальное давление и улучшило когнитивные функции. Участники лучше запоминали информацию и точнее выполняли задачи на концентрацию – на 8,5% эффективнее, чем до начала эксперимента.

Для достижения пользы не нужно употреблять ягоды в огромных количествах. Оптимальная порция составляет примерно 200 граммов в день – это около одной чашки. Большее количество не придает значительную пользу, поскольку эффект достигает плато после 240 граммов.

Важно, что зимой не обязательно покупать свежую чернику: замороженные или сублимированные ягоды сохраняют большинство полезных свойств. Кроме того, черника действует как естественный пребиотик, способствуя развитию полезной микрофлоры кишечника.

Людям, принимающим антикоагулянты, следует соблюдать осторожность из-за высокого содержания витамина К. Если черника не по вкусу или дороже других продуктов, антоцианы можно получить из альтернативных "фиолетовых" продуктов: слив, баклажанов, красной капусты и других темных фруктов и овощей.

Как уже писали "Комментарии", в современном мире многие люди стремятся поддерживать здоровье сердца и сосудов и готовы тратить большие деньги на дорогие витамины, добавки и суперфуды. Однако один из самых полезных продуктов для сердца стоит буквально несколько гривен и доступен в любом магазине. Речь идет о семенах льна, не требующих сложного приготовления, а его польза подтверждена многочисленными научными исследованиями.