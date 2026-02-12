logo

Почему необходимо употреблять яйца целиком: кардиологи назвали удивительную причину
Почему необходимо употреблять яйца целиком: кардиологи назвали удивительную причину

Кардиолог отметил, что яйцо приобретает полную ценность только вместе с желтком.

12 февраля 2026, 11:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Яйца следует потреблять полностью, ведь именно желток содержит самые ценные питательные вещества, а распространенное беспокойство из-за холестерина основывается на неправильном понимании этого компонента. Многие люди предпочитают только белок, избегая желтка, считая, что он способен повышать уровень холестерина и вызывать проблемы со здоровьем, сообщает Hindustan Times.

Доктор Алок Чопра, кардиолог и специалист по функциональной медицине с более чем 40-летним опытом, объясняет, что яичный белок отдельно является воспалительным продуктом. Если его употреблять без желтка, это может повлиять на организм. По словам врача, только вместе с желтком яйцо становится действительно ценным и сбалансированным продуктом, обеспечивающим широкий спектр необходимых питательных веществ.

Желток содержит не только холестерин, но и витамины и полезные жиры.

"Желток часто подвергают критике из-за холестерина, но именно он сохраняет большинство полезных веществ яйца. По сравнению с белком, желток богат витаминами А, Е и омега-3 жирными кислотами", — отмечает Чопра.

На самом деле холестерин в умеренных количествах безопасен для организма. Он необходим для строения клеток, гормонального баланса, нормальной работы мозга и иммунной системы. Врач подчеркивает, что около 85% холестерина организм производит самостоятельно, вне зависимости от питания.

"Если большинство холестерина производится печенью, как он может быть вредным? Вопреки расхожему мнению, холестерин не является причиной сердечных заболеваний. Он выполняет около 16 ключевых функций в организме", — отмечает кардиолог.

Как уже писали "Комментарии", после 50 лет организм претерпевает естественные возрастные изменения, поэтому сбалансированное питание становится особенно важным для сохранения ясности ума и хорошей памяти. Специалисты по питанию рекомендуют обратить внимание на жирные сорта рыбы, в частности лосось, содержащий комплекс питательных веществ, необходимых для здорового старения.



