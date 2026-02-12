Что будет с давлением, если не употреблять соль неделю: эксперты шокировали открытием

Многие знают, что чрезмерное потребление соли вредит людям с повышенным кровяным давлением. Но даже короткий отказ от него – всего на неделю – может дать заметный положительный эффект на организм. Об этом пишет VerywellHealth, а экспертную проверку материала провела доктор фармацевтических наук Патрисия Микула.

Исследования показывают, что снижение количества соли в рационе всего на семь дней может снизить кровяное давление так же эффективно, как и некоторые гипотензивные препараты. Однако это не означает, что можно прекращать прием лекарств — изменения вспомогательные, а не замены терапии.

В 2023 году исследователи опубликовали в журнале Jama результаты эксперимента, где пожилым людям назначили диету с очень низким содержанием натрия – всего 500 мг в день в течение недели. Для сравнения, средний американец потребляет около 3500 мг ежедневно натрия, что примерно равно 1¾ чайной ложки соли. После недели такой диеты систолическое давление снизилось на 6 мм рт. ст., что по сравнению с эффектом гидрохлоротиазида – популярного препарата для снижения давления.

Натрий, составляющий около 40% поваренной соли, обладает свойством задерживать воду в организме. Чрезмерное потребление этого минерала увеличивает объем крови, повышая нагрузку на сосуды и давление в них.

Чтобы поддерживать нормальный уровень натрия, Американская ассоциация сердца советует взрослым не превышать 2300 мг в день, а оптимально до 1500 мг. Врач может посоветовать еще более низкий уровень при гипертензии.

Чтобы снизить потребление соли, следует делать ставку на свежие фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и нежирное мясо, готовить дома, проверять этикетки и выбирать продукты с низким содержанием натрия, промывать консервы и использовать специи вместо соли. Долговременная диета позволяет вкусовым рецепторам адаптироваться, и пища без избытка соли становится вкусной.

