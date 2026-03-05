Розвінчано популярний міф про окуляри, якого бояться всі

Багато людей впевнені, якщо носити окуляри, то зір швидко "сідає". Але це лише міф, адже окуляри не псують зір, а навпаки – захищають очі від перевтоми та допомагають бачити чітко.

Окуляри. Фото: із відкритих джерел

Окуляри не погіршують очей. Натомість вони покращують зір, змінюючи те, як світло потрапляє у вічі. Як результат, носіння окулярів може допомогти виправити такі проблеми: короткозорість, далекозорість, нечіткий зір, труднощі з читанням або фокусування поблизу.

Все через те, що очі і зір природно змінюються з віком. З кожним віком якість зору трохи погіршується до кінця 30-х або початку-середини 40-х років. Саме тоді багатьом людям потрібна допомога із читанням.

З віком зір продовжує змінюватись, навіть якщо форма ока залишається незмінною. Кришталик очі стає менш гнучким, ви робите менше сліз і сприйняття навколишнього світу змінюється. Це в кінцевому підсумку може викликати інші зміни зору, такі як катаракта, помутніння в очах, глаукома, вікова макулярна дегенерація.

Незалежно від того, чи носите ви окуляри, зір змінюватиметься з віком.

Носіння неправильних окулярів може тимчасово погіршити зір і викликати інші симптоми, такі як: напруга очей, головний біль, розмитий або спотворений зір, запаморочення.

Якщо у вас виникли ці проблеми з оновленим рецептом, це також нормально. Необхідний період адаптації, який може тривати тиждень-два.

Важливо, якщо симптоми погіршуються чи зникають, варто звернутися до офтальмолога.

Є й інші речі, які ви також можете зробити для підтримки здоров'я своїх очей: обмежте безперервний час перед екраном та робіть перерви кожні 20 хв, використовуйте окуляри, що фільтрують синє світло, носите правильні окуляри або контактні лінзи за рецептом, дотримуйтесь здорової, збалансованої дієти.

