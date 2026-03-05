Развенчан популярный миф об очках, которого боятся все

Многие люди уверены, если носить очки, то зрение быстро "садится". Но это лишь миф, ведь очки не портят зрение, а наоборот — защищают глаза от переутомления и помогают видеть четко.

Очки. Фото: из открытых источников

Очки не ухудшают состояние глаз. Вместо этого они улучшают зрение, изменяя то, как свет попадает в глаза. Как результат, ношение очков может помочь исправить следующие проблемы: близорукость, дальнозоркость, нечеткое зрение, трудности с чтением или фокусировкой вблизи.

Все из-за того, что глаза и зрение естественным образом меняются с возрастом. С каждым возрастом качество зрения немного ухудшается до конца 30-х или начала-середины 40-х годов. Именно тогда многим людям нужна помощь с чтением.

С возрастом зрение продолжает меняться, даже если форма глаза остается неизменной. Хрусталик глаза становится менее гибким, вы производите меньше слез и восприятие окружающего мира меняется. Это в конечном итоге может вызвать другие изменения зрения, такие как: катаракта, помутнение в глазах, глаукома, возрастная макулярная дегенерация.

Независимо от того, носите ли вы очки, зрение будет меняться с возрастом.

Ношение неправильных очков может временно ухудшить зрение и вызвать другие симптомы, такие как: напряжение глаз, головные боли, размытое или искаженное зрение, головокружение.

Если у вас когда-либо возникали эти проблемы с обновленным рецептом, это также нормально. Необходим период адаптации, который может длиться неделю-две.

Важно, что если симптомы ухудшаются или не исчезают, то стоит обратиться к офтальмологу.

Есть и другие вещи, которые вы также можете сделать для поддержания здоровья своих глаз: ограничьте непрерывное время перед экраном и делайте перерывы каждые 20 мин, используйте очки, фильтрующие синий свет, носите правильные очки или контактные линзы по рецепту, придерживайтесь здоровой, сбалансированной диеты.

Читайте также на портале "Комментарии" — врачи бьют тревогу: какая доза витамина D "убивает" сердце и почки.



