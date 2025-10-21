Ризик інсульту можна знизити на 80%: озвучено 5 несподіваних кроків

Інсульт залишається однією з головних загроз для життя та здоров’я: після серцево-судинних хвороб і раку, він посідає третє місце серед причин смерті, а також є найпоширенішою причиною інвалідності серед людей віком понад 40 років.

Фото: з відкритих джерел

Як зазначає видання Onet, багато людей навіть не підозрюють про наявність факторів, які підвищують ризик інсульту. Дані Американської асоціації інсульту свідчать: підвищений тиск або високий рівень холестерину — найпоширеніші, але часто непомітні загрози. Водночас, за оцінками американських науковців, до 80% випадків інсульту можна запобігти, якщо внести певні зміни у повсякденне життя.

Низька фізична активність

Доктор Артур Ван, який очолює напрям ендоваскулярної нейрохірургії у Медичній школі Університету Тулейн, наголошує: малорухливість значно підвищує ймовірність інсульту. Необов’язково виснажувати себе в залі — достатньо 30 хвилин помірної активності 5 разів на тиждень. Це може бути навіть робота по дому чи прогулянка на свіжому повітрі.

Нехтування гіпертонією

Підвищений артеріальний тиск — один із ключових чинників ризику. Невролог доктор Ентоні Кім із Каліфорнійського університету у Сан-Франциско зауважує: усунення гіпертонії знизило б частоту інсультів на 60%. Проблема в тому, що гіпертонія зазвичай не має симптомів, тому регулярні вимірювання та лікування — обов’язкові.

Відсутність медичних обстежень

Профілактика — ключ до здоров’я. Регулярні медичні огляди допомагають виявити гіпертонію, підвищений рівень цукру або холестерину ще до появи ускладнень.

Незбалансоване харчування

Надлишок солі, насичених жирів і цукру — прямий шлях до підвищення тиску та серцево-судинних проблем. Збалансована дієта, навпаки, допомагає знизити ризик.

Ігнорування симптомів інсульту

Чим раніше розпочати лікування, тим більше шансів уникнути важких наслідків. Варто знати основні симптоми й негайно звертатися за допомогою при їх появі.

