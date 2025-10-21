Популярна каша, яку багато хто вважає корисною, може пришвидшувати процеси старіння та спричиняти набряки і мішки під очима. Мова йде про вівсянку, у якій міститься фітинова кислота — речовина, що зв’язує важливі для шкіри цинк і колаген, провокуючи прискорене погіршення її стану. Згідно з дослідженням журналу Journal of Cosmetic Dermatology (2024), регулярне щоденне вживання вівсяних пластівців призводить до втрати еластичності шкіри на 40% швидше, повідомляє "Радіо Трек".

Фото: з відкритих джерел

Щоб зменшити негативний вплив фітатів, фахівці рекомендують ферментувати вівсянку — замочувати пластівці на ніч у кефірі або додавати продукти, багаті на вітамін С, наприклад, ягоди. Аскорбінова кислота допомагає нейтралізувати фітинову кислоту, що сприяє збереженню молодості шкіри.

Багато людей, які перейшли на ферментовану вівсянку, помітили поліпшення зовнішнього вигляду та зникнення темних кіл під очима.

Тим, хто дбає про здоров’я шкіри, варто звернути увагу на інші крупи, наприклад, гречку. Вона багата на рутин — речовину, яка зміцнює капіляри і запобігає появі куперозу. За даними дослідження Skin Pharmacology and Physiology (2023), у людей, які замінили вівсянку на гречку, рівень зволоженості шкіри підвищився на 30%.

Нутриціолог Камілла Грей рекомендує обирати цілозернові вівсяні пластівці з тривалим терміном приготування, адже вони містять ферменти, які руйнують фітинову кислоту. Також варто уникати додавання цукру — краще використовувати натуральні замінники, як стевія чи кориця.

Багато хто, хто змінив спосіб приготування вівсянки, відзначає помітне покращення стану шкіри та більш свіжий, молодий вигляд.

