Популярная каша, которую многие считают полезной, может ускорять процессы старения и вызывать отеки и мешки под глазами. Речь идет о овсянке, в которой содержится фитиновая кислота – вещество, связывающее важные для кожи цинк и коллаген, провоцируя ускоренное ухудшение ее состояния. Согласно исследованию журнала Journal of Cosmetic Dermatology (2024), регулярное ежедневное употребление овсяных хлопьев приводит к потере эластичности кожи на 40% быстрее, сообщает Радио Трек.

Фото: из открытых источников

Чтобы уменьшить негативное влияние фитатов, специалисты рекомендуют ферментировать овсянку — замачивать хлопья на ночь в кефире или добавлять продукты, богатые витамином С, например, ягоды. Аскорбиновая кислота помогает нейтрализовать фитиновую кислоту, что способствует сохранению молодости кожи.

Многие люди, перешедшие на ферментированную овсянку, заметили улучшение внешнего вида и исчезновение темных кругов под глазами.

Тем, кто заботится о здоровье кожи, следует обратить внимание на другие крупы, например гречку. Она богата рутином — веществом, которое укрепляет капилляры и предотвращает появление купероза. По данным исследования Skin Pharmacology and Physiology (2023), у людей, заменивших овсянку на гречку, уровень увлажненности кожи повысился на 30%.

Нутрициолог Камилла Грей рекомендует выбирать цельозерновые овсяные хлопья с длительным сроком приготовления, ведь они содержат ферменты, разрушающие фитиновую кислоту. Также следует избегать добавления сахара – лучше использовать натуральные заменители, как стевия или корица.

Многие, кто изменил способ приготовления овсянки, отмечает заметное улучшение состояния кожи и более свежий, молодой вид.

