Найкраща дієта для мозку: ефект експерименту став революцією для вчених

Кетогенна дієта — це не просто модний тренд, а потенційно ефективний інструмент для збереження здоров’я мозку. Нове дослідження, опубліковане в Journal of Neurochemistry, показало: у людей, які мають ген APOE4 — ключовий генетичний фактор ризику розвитку пізньої форми хвороби Альцгеймера — кетодієта може позитивно впливати на роботу мозку та мікробіом кишечника.

Фото: з відкритих джерел

Вчені з’ясували, що дотримання кетогенного раціону сприяє збільшенню кількості корисних бактерій, зокрема Lactobacillus johnsonii та Lactobacillus reuteri. Одночасно знижується рівень умовно патогенних мікроорганізмів, що пов’язані з хронічними запаленнями та порушенням когнітивної функції.

Ці мікробіомні зміни безпосередньо впливають на функціонування мозку: покращується метаболізм, відновлюється робота мітохондрій — енергетичних центрів клітин, а також нормалізується баланс нейромедіаторів і ліпідний обмін. Усе це — критично важливі чинники для підтримки когнітивного здоров’я та профілактики нейродегенеративних змін.

Особливо перспективною така стратегія виглядає для жінок зі спадковою схильністю до Альцгеймера, зазначають автори. Вони вважають, що кетодієта може стати персоналізованим підходом у харчуванні для зниження ризиків мозкових захворювань.

Для довідки: кетогенна дієта — це раціон з високим вмістом жирів, помірною кількістю білків і мінімумом вуглеводів, що запускає стан кетозу. У цьому стані організм замінює вуглеводи жиром як основним джерелом енергії, виробляючи кетонові тіла.

"Коментарі" вже писали, що кальцій (Ca) — найважливіший мікроелемент, що відіграє ключову роль у формуванні кісткової маси та зубів. Його вміст в організмі людини найбільший серед усіх мінералів.