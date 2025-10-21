logo

BTC/USD

107953

ETH/USD

3887.16

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Лучшая диета для мозга: эффект эксперимента стал революцией для ученых
commentss НОВОСТИ Все новости

Лучшая диета для мозга: эффект эксперимента стал революцией для ученых

Кетодиета укрепляет мозг, ведь в кетозе организм питается кетоновыми телами, которые более эффективно поддерживают мозговую активность, чем глюкоза.

21 октября 2025, 09:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Кетогенная диета – это не просто модный тренд, а потенциально эффективный инструмент для сохранения здоровья мозга. Новое исследование, опубликованное в Journal of Neurochemistry, показало: у людей, имеющих ген APOE4 – ключевой генетический фактор риска развития поздней формы болезни Альцгеймера – кетодиета может оказывать положительное влияние на работу мозга и микробиом кишечника.

Лучшая диета для мозга: эффект эксперимента стал революцией для ученых

Фото: из открытых источников

Ученые выяснили, что соблюдение кетогенного рациона способствует увеличению количества полезных бактерий, в частности, Lactobacillus johnsonii и Lactobacillus reuteri. Одновременно снижается уровень условно-патогенных микроорганизмов, связанных с хроническими воспалениями и нарушением когнитивной функции.

Эти микробиомные изменения оказывают непосредственное влияние на функционирование мозга: улучшается метаболизм, восстанавливается работа митохондрий — энергетических центров клеток, а также нормализуется баланс нейромедиаторов и липидный обмен. Все это критически важные факторы для поддержания когнитивного здоровья и профилактики нейродегенеративных изменений.

Особенно перспективной подобная стратегия выглядит для женщин с наследственной склонностью к Альцгеймеру, отмечают авторы. Они считают, что кетодиета может стать персонализированным подходом в питании для снижения рисков мозговых заболеваний.

Для справки: кетогенная диета – это рацион с высоким содержанием жиров, умеренным количеством белков и минимумом углеводов, запускающим состояние кетоза. В этом состоянии организм заменяет углеводы жиром как основным источником энергии, производя кетоновые тела.

"Комментарии" уже писали, что кальций (Ca) — важнейший микроэлемент, играющий ключевую роль в формировании костной массы и зубов. Его содержание в организме человека наибольшее среди всех минералов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости