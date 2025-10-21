Ці продукти містять найбільше кальцію: озвучений список вразить кожного

Кальцій (Ca) — найважливіший мікроелемент, що відіграє ключову роль у формуванні кісткової маси та зубів. Його вміст в організмі людини найбільший серед усіх мінералів.

Фото: з відкритих джерел

Хоча молоко традиційно вважають головним джерелом кальцію, насправді багато інших продуктів містять не менше, а іноді навіть більше цього елементу. Далі — перелік продуктів з високим вмістом кальцію, які варто додати у свій раціон.

1. Йогурти

Одна чашка нежирного йогурту може дати вам близько 448 мг кальцію — це майже на 150 мг більше, ніж у звичайному молоці. У грецькому знежиреному йогурті — приблизно 250 мг, а в нежирному — 260 мг. Крім кальцію, йогурт містить пробіотики, білки, магній, цинк і калій.

2. Соєві боби

Свіжі соєві боби містять до 500 мг кальцію на порцію, що становить приблизно половину добової потреби дорослого. Вони також багаті на білок і клітковину, що робить їх чудовим вибором для збалансованого харчування

3. Тофу

Оскільки тофу виготовляється з сої, в ньому також високий вміст кальцію. Якщо у складі зазначено сульфат кальцію, то в чашці може бути понад 500 мг Ca. Варто уважно читати етикетку — саме спосіб виробництва впливає на поживну цінність продукту.

4. Листова зелень

Наприклад, капуста сорту "колард" містить 324 мг кальцію на чашку. Окрім цього, вона багата на вітаміни К, В6 і С — деякі з них покривають до 600% добової норми.

5. Китайська капуста

Цей овоч менш відомий як джерело кальцію, хоча одна порція містить близько 158 мг. Перевага в тому, що кальцій з китайської капусти засвоюється організмом значно краще, ніж із молока.

6. Сушений інжир

Одна чашка сушеного інжиру містить 241 мг кальцію, що більше, ніж у багатьох свіжих фруктах. Але варто врахувати, що такий інжир досить калорійний: понад 400 ккал і 70 г цукру на порцію.

7. Насіння чіа

Це суперфуд, в 100 грамах якого — 595 мг кальцію, що вдвічі більше, ніж у склянці молока. Оскільки з’їсти таку кількість за раз складно, насіння краще додавати до салатів, смузі або каш. Жменька дає близько 150 мг Ca.

Скільки кальцію потрібно щодня?

За рекомендаціями ВООЗ:

10–18 років — 1300 мг

18–25 років — 1100 мг

25–50 років — 1000 мг

Вагітні, жінки в менопаузі, чоловіки 60+ — 1300 мг

Портал "Коментарі" вже писав, що попри природну солодкість, манго може бути корисним для людей з підвищеним рівнем цукру в крові або переддіабетом. Нові дослідження показують, що регулярне вживання цього тропічного фрукта позитивно впливає на глікемічні показники.