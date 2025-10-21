Эти продукты содержат больше кальция: озвученный список поразит каждого

Кальций (Ca) – важнейший микроэлемент, играющий ключевую роль в формировании костной массы и зубов. Его содержание в организме человека самое большое среди всех минералов.

Фото: из открытых источников

Хотя молоко традиционно считают главным источником кальция, на самом деле многие другие продукты содержат не меньше, а иногда даже больше этого элемента. Далее – перечень продуктов с высоким содержанием кальция, которые следует добавить в свой рацион.

1. Йогурты

Одна чашка нежирного йогурта может дать вам около 448 мг кальция – это почти на 150 мг больше, чем в обычном молоке. В греческом обезжиренном йогурте – примерно 250 мг, а в нежирном – 260 мг. Помимо кальция, йогурт содержит пробиотики, белки, магний, цинк и калий.

2. Соевые бобы

Свежие соевые бобы содержат до 500 мг кальция в порцию, что составляет примерно половину суточной потребности взрослого. Они также богаты белок и клетчаткой, что делает их отличным выбором для сбалансированного питания

3. Тофу

Поскольку тофу производится из сои, в нем также высокое содержание кальция. Если в составе указан сульфат кальция, то в чашке может быть больше 500 мг Ca. Следует внимательно читать этикетку – именно способ производства влияет на питательную ценность продукта.

4. Листовая зелень

К примеру, капуста сорта "коллард" содержит 324 мг кальция на чашку. Кроме того, она богата витаминами К, В6 и С — некоторые из них покрывают до 600% суточной нормы.

5. Китайская капуста

Этот овощ менее известен как источник кальция, хотя одна порция содержит около 158 мг. Преимущество в том, что кальций из китайской капусты усваивается организмом гораздо лучше, чем из молока.

6. Сушеный инжир

Одна чашка сушеного инжира содержит 241 мг кальция, что больше, чем во многих свежих фруктах. Но стоит учесть, что такой инжир достаточно калориен: более 400 ккал и 70 г сахара на порцию.

7. Семена чиа

Это суперфуд, в 100 граммах которого – 595 мг кальция, что вдвое больше, чем в стакане молока. Поскольку съесть такое количество за раз сложно, семена лучше добавлять в салаты, смузи или каши. Горстка дает около 150 мг Ca.

Сколько кальция нужно каждый день?

По рекомендациям ВОЗ:

10-18 лет — 1300 мг

18–25 лет – 1100 мг

25–50 лет – 1000 мг

Беременные, женщины в менопаузе, мужчины 60 – 1300 мг

Портал "Комментарии" уже писал, что, несмотря на природную сладость, манго может быть полезным для людей с повышенным уровнем сахара в крови или преддиабетом. Новые исследования показывают, что регулярное употребление этого тропического фрукта оказывает положительное влияние на гликемические показатели.