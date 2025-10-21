Риск инсульта можно снизить на 80%: озвучено 5 неожиданных шагов

Инсульт остается одной из главных угроз жизни и здоровью: после сердечно-сосудистых болезней и рака, он занимает третье место среди причин смерти, а также является самой распространенной причиной инвалидности среди людей старше 40 лет.

Как отмечает издание Onet, многие даже не подозревают о наличии факторов, повышающих риск инсульта. Данные Американской ассоциации инсульта свидетельствуют: повышенное давление или высокий уровень холестерина – самые распространенные, но зачастую незаметные угрозы. В то же время, по оценкам американских ученых, до 80% случаев инсульт можно предотвратить, если внести определенные изменения в повседневную жизнь.

Низкая физическая активность

Доктор Артур Ван, возглавляющий направление эндоваскулярной нейрохирургии в Медицинской школе Университета Тулейн, отмечает, что малоподвижность значительно повышает вероятность инсульта. Необязательно истощать себя в зале – достаточно 30 минут умеренной активности 5 раз в неделю. Это может быть даже работа по дому или прогулка на открытом воздухе.

Пренебрежение гипертонией

Повышенное АД — один из ключевых факторов риска. Невролог доктор Энтони Ким из Калифорнийского университета в Сан-Франциско отмечает: устранение гипертонии снизило бы частоту инсультов на 60%. Проблема в том, что гипертония обычно не имеет симптомов, поэтому регулярные измерения и лечение обязательны.

Отсутствие медицинских обследований

Профилактика – ключ к здоровью. Регулярные медицинские осмотры помогают выявить гипертонию, повышенный уровень сахара или холестерина до появления осложнений.

Несбалансированное питание

Избыток соли, насыщенных жиров и сахара – прямой путь к повышению давления и сердечно-сосудистым проблемам. Сбалансированная диета, напротив, помогает снизить риск.

И игнорирование симптомов инсульта

Чем раньше начать лечение, тем больше шансов избежать тяжелых последствий. Следует знать основные симптомы и немедленно обращаться за помощью при их появлении.

