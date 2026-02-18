Рівень цукру у крові більше не проблема: розкрито унікальний спосіб подолання проблеми

Коли мова заходить про зниження рівня глюкози в крові, більшість одразу думає про зміну раціону та вибір продуктів із низьким глікемічним індексом. Однак не менш дієвим інструментом є регулярна фізична активність. Один із найдоступніших і водночас ефективних варіантів — звичайна ходьба. Про це повідомляє EatingWell.

Фахівці наголошують, що піші прогулянки не потребують спеціального обладнання чи абонементів у спортзал і підходять навіть людям без спортивного досвіду. Регулярна ходьба допомагає підтримувати стабільний рівень цукру, оскільки покращує чутливість клітин до інсуліну. Інсулін — це гормон, який виробляється підшлунковою залозою та відповідає за транспортування глюкози з крові до клітин для отримання енергії. При інсулінорезистентності цей механізм порушується, що може призводити до підвищення показників глікемії.

Рух активізує роботу м’язів, і вони починають використовувати глюкозу як джерело палива, завдяки чому її концентрація в крові знижується. Особливо корисною є прогулянка після прийому їжі: навіть 10–20 хвилин спокійного кроку можуть допомогти уникнути різких стрибків цукру.

Крім того, систематична ходьба сприяє контролю маси тіла. Надлишкова вага підвищує ризик розвитку діабету та ускладнює перебіг захворювання, тоді як помірне схуднення здатне покращити реакцію організму на інсулін і зменшити потребу в медикаментах.

Не менш важливий і психологічний ефект. Фізична активність знижує рівень гормонів стресу, які також впливають на коливання глюкози. Прогулянка на свіжому повітрі допомагає зменшити напруження, покращити настрій і водночас підтримати метаболічне здоров’я.

