Уровень сахара в крови больше не проблема: раскрыт уникальный способ преодоления проблемы

Когда речь заходит о снижении уровня глюкозы в крови, большинство сразу думает об изменении рациона и выборе продуктов с низким гликемическим индексом. Однако не менее действенным инструментом является регулярная физическая активность. Один из самых доступных и эффективных вариантов — обычная ходьба. Об этом сообщает EatingWell.

Фото: из открытых источников

Специалисты отмечают, что пешие прогулки не нуждаются в специальном оборудовании или абонементах в спортзале и подходят даже людям без спортивного опыта. Регулярная ходьба помогает поддерживать стабильный уровень сахара, поскольку улучшает чувствительность клеток к инсулину. Инсулин — гормон, который производится поджелудочной железой и отвечает за транспортировку глюкозы из крови в клетки для получения энергии. При инсулинорезистентности этот механизм нарушается, что может приводить к увеличению характеристик гликемии.

Движение активизирует работу мышц, и они начинают использовать глюкозу в качестве источника топлива, благодаря чему ее концентрация в крови снижается. Особенно полезна прогулка после приема пищи: даже 10–20 минут спокойного шага могут помочь избежать резких скачков сахара.

Кроме того, систематическая ходьба способствует контролю массы тела. Избыточный вес повышает риск развития диабета и затрудняет течение заболевания, в то время как умеренное похудение способно улучшить реакцию организма на инсулин и уменьшить потребность в медикаментах.

Не менее важен и психологический эффект. Физическая активность снижает уровень гормонов стресса, также влияющих на колебания глюкозы. Прогулка на свежем воздухе помогает снизить напряжение, улучшить настроение и одновременно поддержать метаболическое здоровье.

