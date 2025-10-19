Репродуктолог розповіла, хто в парі винний через діагноз безпліддя

Суспільство досі схильне вважати, що проблеми з народженням дитини пов’язані насамперед із жінками. Однак, як наголошує репродуктологиня Ірина Макогоненко, діагноз “безпліддя” ніколи не ставиться одній людині — це медичне визначення, яке стосується сімейної пари, адже у зачатті завжди беруть участь двоє.

Діагноз безпліддя: хто винен

За даними Міністерства охорони здоров’я, приблизно кожна шоста пара стикається з труднощами у зачатті, а 10–15% пар зрештою звертаються по допомогу до лікаря-репродуктолога. Статистика свідчить, що причини безпліддя розподіляються майже порівну:

• у 40% випадків це жіночий фактор,

• у 40% — чоловічий,

• ще 20% — поєднаний, коли проблеми є з обох боків.

Ірина Макогоненко зауважує, що чоловіки часто важко сприймають необхідність обстеження. Для багатьох із них процедура здачі сперми або навіть звернення до репродуктолога стає психологічним бар’єром. Натомість простіше перекласти відповідальність на партнерку, вважаючи, що саме вона “вина” у відсутності вагітності.



Лікарка підкреслює, що здоров’я обох партнерів має рівнозначне значення. Будь-які порушення — від гормональних до генетичних — можуть впливати на фертильність. Саме тому підхід до діагностики безпліддя має бути комплексним, а не спрямованим лише на жінку.



Вона також нагадує, що віковий фактор відіграє ключову роль у зачатті. Після 35 років природна здатність жінки до вагітності поступово знижується. Це зумовлено не лише біологічними змінами, а й впливом стресу, хвороб, шкідливих звичок і навколишнього середовища, які погіршують якість яйцеклітин.



Ірина Макогоненко наголошує: сучасна медицина дає пари широкий спектр можливостей — від медикаментозного лікування до допоміжних репродуктивних технологій, зокрема ЕКО. Проте найважливішим кроком залишається усвідомлення, що безпліддя — це не провина когось одного, а спільна медична проблема, яку можна вирішити лише разом.



