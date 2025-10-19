Як зазначає Аліна Суркова, яка живе з акне, це не косметичний недолік і не наслідок поганої гігієни, а повноцінне дерматологічне захворювання, при якому сальні залози працюють ненормально. У більшості випадків воно має генетичну природу, тому повністю вилікувати акне неможливо — його можна лише ввести у стан ремісії.

Все про хворобу акне

За словами Аліни, одним із найпоширеніших міфів є уявлення, що при акне достатньо частіше вмиватися або користуватися засобами з кислотами. Насправді це лише погіршує стан шкіри: надмірне очищення призводить до пересушення, подразнення й активнішого виділення себуму, через що висипання лише посилюються.

Вона підкреслює, що механічні чистки у косметолога під час запалень — небезпечні. Після таких процедур шкіра болить і пече, а прищі швидко повертаються. Акне не можна “чистити”, адже це травмує шкіряний бар’єр і може залишити рубці або спровокувати нові запалення.

Аліна наголошує, що не завжди потрібно проходити десятки аналізів і шукати “внутрішню причину”. Акне — це окреме захворювання, а не показник проблем у роботі органів. Часто лікарі даремно відправляють пацієнтів на численні обстеження, замість того щоб розпочати правильне дерматологічне лікування.

Вона також пояснює, що якщо після фастфуду, чипсів чи солодощів на обличчі з’являються прищі — це не акне, а реакція організму на трансжири та шкідливі речовини. Такі продукти можуть провокувати запалення, але не є причиною самого захворювання. Здорове харчування потрібне для загального стану організму, а не як “ліки” від акне.

Окрім того, дівчина розвінчує стереотип, що акне — це “жіноча” проблема. За її словами, чоловіки так само часто стикаються з цим захворюванням, просто суспільство рідше звертає увагу на їхній стан шкіри.

Аліна підсумовує, що лікування акне має проводити лише лікар-дерматолог. Самолікування, поради з інтернету чи експерименти з доглядом можуть лише погіршити ситуацію.

Вона закликає не соромитися свого стану й не шукати миттєвих рішень. Акне — це не вирок, а хронічна хвороба, яку можна контролювати за допомогою правильного підходу, терпіння та фахового лікування.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Розв’язана Кремлем війна проти України призвела до ще однієї довгострокової кризи — ізоляції російських пацієнтів від сучасних фармацевтичних розробок. Як свідчать дані галузевих звітів, після початку повномасштабного вторгнення більшість провідних світових фармкомпаній повністю згорнули участь у клінічних випробуваннях на території РФ.