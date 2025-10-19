Как бороться с акне и возможно ли его вылечить

Как отмечает Алина Суркова, живущая из акне, это не косметический недостаток и не следствие плохой гигиены, а полноценное дерматологическое заболевание, при котором сальные железы работают ненормально. В большинстве случаев оно имеет генетическую природу, поэтому полностью вылечить акне невозможно – его можно только ввести в состояние ремиссии.

Все про болезнь акне

По словам Алины, одним из самых распространенных мифов есть представление, что при акне достаточно чаще умываться или пользоваться средствами с кислотами. На самом деле это лишь усугубляет состояние кожи: чрезмерное очищение приводит к пересушиванию, раздражению и более активному выделению себума, из-за чего высыпания только усиливаются.

Она подчеркивает, что механические чистки у косметолога во время воспалений опасны. После таких процедур кожа болит и жжет, а прыщи быстро возвращаются. Акне нельзя "чистить", ведь это травмирует кожаный барьер и может оставить рубцы или спровоцировать новые воспаления.

Алина отмечает, что не всегда нужно проходить десятки анализов и искать "внутреннюю причину". Акне – это отдельное заболевание, а не показатель проблем в работе органов. Часто врачи напрасно отправляют пациентов на многочисленные обследования вместо того, чтобы начать правильное дерматологическое лечение.

Она также объясняет, что если после фастфуда, чипсов или сладостей на лице появляются прыщи – это не акне, а реакция организма на трансжиры и вредные вещества. Такие продукты могут провоцировать воспаление, но не причина самого заболевания. Здоровое питание нужно для общего состояния организма, а не как "лекарство" от акне.

Кроме того, девушка развенчивает стереотип, что акне это "женская" проблема. По ее словам, мужчины также часто сталкиваются с этим заболеванием, просто общество реже обращает внимание на их состояние кожи.

Алина заключает, что лечение акне должен проводить только врач-дерматолог. Самолечение, советы по интернету или эксперименты с уходом могут только усугубить ситуацию.

Она призывает не стесняться своего состояния и не находить мгновенных решений. Акне – это не приговор, а хроническая болезнь, которую можно контролировать с помощью правильного подхода, терпения и профессионального лечения.

