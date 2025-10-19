Репродуктолог рассказала, кто в паре виноват из-за диагноза бесплодия

Общество до сих пор склонно считать, что проблемы с рождением ребенка связаны прежде всего с женщинами. Однако, как отмечает репродуктологиня Ирина Макогоненко, диагноз "бесплодие" никогда не ставится одному человеку — это медицинское определение, которое касается семейной пары, ведь в зачатии всегда участвуют двое.

Диагноз бесплодие: кто виноват

По данным Министерства здравоохранения, примерно каждая шестая пара сталкивается с трудностями в зачатии, а 10–15% пар в конце концов обращаются за помощью к врачу-репродуктологу. Статистика свидетельствует, что причины бесплодия распределяются почти поровну:

• в 40% случаев это женский фактор,

• у 40% — мужской,

• еще 20% — соединен, когда проблемы есть с обеих сторон.

Ирина Макогоненко отмечает, что мужчины часто тяжело воспринимают необходимость обследования. Для многих из них процедура сдачи спермы или даже обращение к репродуктологу становится психологическим барьером. Проще же переложить ответственность на партнершу, считая, что именно она "вина" в отсутствии беременности.



Врач подчеркивает, что здоровье обоих партнеров имеет равнозначное значение. Любые нарушения – от гормональных до генетических – могут влиять на фертильность. Поэтому подход к диагностике бесплодия должен быть комплексным, а не направленным только на женщину.



Она также напоминает, что возрастной фактор играет ключевую роль в зачатии. После 35 лет природная способность женщины к беременности постепенно снижается. Это обусловлено не только биологическими изменениями, но и влиянием стресса, болезней, вредных привычек и окружающей среды, ухудшающих качество яйцеклеток.



Ирина Макогоненко отмечает: современная медицина дает пару широкий спектр возможностей — от медикаментозного лечения до вспомогательных репродуктивных технологий, в частности, ЭКО. Однако самым важным шагом остается осознание, что бесплодие — это не вина кого-то одного, а общая медицинская проблема, которую можно решить только вместе.



