Простий тест великим пальцем може врятувати життя: як перевірити своє здоров'я

Аневризма аорти — одне з найнебезпечніших серцево-судинних захворювань, яке роками може не давати жодних симптомів. У багатьох випадках першим проявом стає раптовий розрив судини. Цей стан із високою смертністю. Однак вчені Єльського університету звернули увагу на несподівано простий спосіб, який може допомогти виявити підвищений ризик ще до появи критичних ускладнень.

Як виявити ризик аневризми аорти. Фото з відкритих джерел

Вчені запропонували використовувати "тест великим пальцем", як елементарну перевірку на ризик аневризми аорти, яку можна виконати самостійно за кілька секунд.

Чому аневризма така небезпечна

Аорта — найбільша артерія в організмі людини. Коли її стінка слабшає і розширюється, утворюється аневризма. На ранніх етапах вона часто не викликає болю або інших чітких симптомів. Саме тому захворювання нерідко виявляють уже після розриву, що супроводжується масивною внутрішньою кровотечею.

За словами лікарів, ризик розвитку аневризми зростає з віком, а також за наявності певних факторів.

До основних чинників ризику розвитку аневризми аорти відносять куріння, артеріальну гіпертонію, атеросклероз, спадкові або вроджені порушення сполучної тканини, значні фізичні навантаження та сімейну історію аневризми аорти.

Саме таким людям лікарі радять бути особливо уважними до профілактичних обстежень.

Симптоми аневризми

Хоча аневризма часто протікає безсимптомно, однак деякі ознаки можуть з’являтися:

- сильний біль у грудях, животі або спині;

- задишка, кашель, хрипота;

- нудота, блювота;

- різке падіння артеріального тиску;

- кровохаркання;

- часті пневмонії;

- непритомність.

Однак ці ознаки не є специфічними, що ускладнює ранню діагностику.

Тест великим пальцем на перевірку ризику аневризми аорти

Дослідники Єльського університету звернули увагу на зв’язок між рухливістю суглобів і станом сполучної тканини, зокрема судин. Для тесту з великим пальцем необхідно:

- Підняти руку та тримати долоню рівно

- Зігнути великий палець і спробувати дотягнутися ним до протилежного краю долоні

Якщо великий палець легко перетинає край долоні, тест на ризик аневризми аорти вважається позитивним. Вчені пояснюють, що надмірна гнучкість може свідчити про слабкість сполучної тканини, у тому числі стінок аорти.

Метод випробували на 305 пацієнтах, які проходили операції на серці, зокрема з приводу аневризми аорти. Як зазначив доктор Джон А. Елефтеріадес, один з авторів дослідження, позитивний результат тесту часто корелював із підвищеним ризиком розвитку аневризми.

Результати були опубліковані в Американському журналі кардіології. Водночас дослідники наголошують, позитивний тест не означає діагноз. За їх словами не кожна людина з позитивним тестом має аневризму, захворювання може розвиватися десятиліттями, а результат тесту не є приводом для паніки.

Натомість він має стати сигналом звернутися до лікаря, особливо якщо є інші фактори ризику або сімейна історія захворювання. Медики рекомендують використовувати тест як додатковий елемент профілактичного огляду, а не як самостійний метод діагностики.

